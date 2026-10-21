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Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem telu - centralna laboratorija koja svakodnevno razgrađuje štetne materije, filtrira toksine i štiti nas od bolesti. Upravo zato je važno znati kako da je očistimo, oporavimo i sačuvamo.

U Jutarnjem programu televizije Prva, gastroenterolog prof. dr Vojislav Perišić govorio je o prirodnom čišćenju jetre, upotrebi surutke, posledicama alkohola i lekovima koji mogu oštetiti ovaj vitalni organ.

Surutka za čišćenje jetre - ali ne po svaku cenu

Profesor Perišić ističe da surutka zaista ima blagotvorno dejstvo na jetru, ali pod jednim važnim uslovom - alkohol mora biti u potpunosti izbačen iz upotrebe.

- Ne može da se gleda dno čaše, i da se pije surutka, rekao je slikovito prof. dr Perišić, naglašavajući da konzumacija surutke nema nikakvog smisla ukoliko se i dalje pije alkohol.

Surutka Foto: Shutterstock

Takođe upozorava da surutka nije preporučljiva za sve, posebno ne za osobe sa određenim zdravstvenim problemima.

- Oni koji imaju bolesti bubrega i hipertenziju moraju biti posebno oprezni. Ne sme se unositi velika količina surutke. Dva puta po 200 mililitara dnevno je maksimum - i to samo uz prethodnu konsultaciju sa lekarom, naglasio je.

Lično iskustvo - oporavak od alkohola

Govoreći iz ličnog primera, profesor Perišić je otkrio da je i sam morao da prestane da konzumira alkohol zbog ozbiljnog zdravstvenog problema.

- Kada sam morao da prekinem da uzimam alkoholna pića u junu prošle godine, imao sam abdominalnu katastrofu. Oporavio sam se za šest meseci. Pokušao sam ponovo malo da pijuckam, ali - ne ide. Ne prija mi više. Šest meseci me je odvojilo od euforijskih efekata etanola, ispričao je doktor, dodajući da sada eventualno može da popije "neko tanko crno vino".

Mogu li lekovi da oštete jetru?

Profesor se osvrnuo i na često postavljeno pitanje o uticaju lekova na jetru, posebno kod dece. Naglasio je da postoje lekovi koji mogu izazvati oštećenja, ali da ta oštećenja često nisu trajna.

Oštećenje jetre izazvano alkoholom može dugo da ostane neprimećeno, sve dok se ne pojave ozbiljniji simptomi Foto: Shutterstock

- Antikonvulzivi mogu da oštete jetru, ali su ta oštećenja najčešće reverzibilna. Kod dece sa epilepsijom, kada se javi oštećenje, menjaju se lekovi ili se smanjuje doza - i jetra se može oporaviti, objasnio je.

Posebno je istakao aspirinski hepatitis, stanje koje nastaje usled nepravilnog korišćenja aspirina, ali je i umirio roditelje koji se plaše najčešće korišćenih lekova za snižavanje temperature kod dece.

- Znam da se neke mame plaše da detetu daju paracetamol ili febricet - garantujem da nema razloga za strah. Doza se računa prema težini deteta - 15 miligrama po kilogramu, do pet puta dnevno ako je neophodno. Jetra neće biti oštećena, to su bezbedni lekovi, naglasio je prof. dr Perišić.

Jetra je organ koji ima sposobnost regeneracije, ali samo ukoliko mu pružimo priliku. To znači - potpuno izbacivanje alkohola, umerenost u upotrebi lekova, zdrava ishrana i, po potrebi, podrška u vidu prirodnih sredstava poput surutke. Ipak, kako upozorava profesor, ništa od toga ne treba raditi bez prethodnog lekarskog saveta.

- Jetra pamti sve, poručuje prof. Perišić, ali dodaje da ona zna i kako da se regeneriše - ako joj damo šansu.