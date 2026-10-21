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Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju sećanje na dve svetiteljke koje su živele raskalašnim i bludnim životom, ali su se pokajale i time zaslužile carstvo nebesko. One su i dalje primer da je oprost greha moguć za sve, samo ako ga iskreno žele – reč je o prepodobnoj Pelagiji Palestinskoj i prepodobnoj Taisi.

Prepodobna Pelagija bila je hrišćanska mučenica i svetiteljka iz 5. veka, poznata po svojoj izuzetnoj lepoti. Prema legendi, mogla je da pomuti razum i zavede svakog muškarca, što je i činila. Bila je plesačica i prostitutka, čime je stekla bogatstvo.

Međutim, sve se promenilo kada je čula propoved episkopa Nona o Strašnom Sudu i kazni grešnika. Pelagija je odlučila da se krsti i preokrene svoj život.

"Smiluj se meni, grešnoj, oče sveti, krsti me i nauči me pokajanju: ja sam more bezakonja, ambis propasti, mreža i oruđe đavolsko", molila je, prema predanju, Pelagija u jednom manastiru. Sveštenici su je krstili i pomogli joj da okaje svoje grehe.

Ovu molitvu izgovaraju žene koje traže pomoć i oprost. Pelagija je potom sve bogatstvo poklonila siromašnima i tajno otišla u Jerusalim, gde se pod muškim imenom, kao monah Pelagije, povukla u ćeliju, zavetovavši se na život pun posta, molitve i iskušeništva.

Tako je provela tri godine, a umrela je 461. godine, očišćena od grehova i spokojna. Pored Prepodobne Pelagije, Srpska pravoslavna crkva danas slavi i sećanje na hrišćansku svetiteljku Prepodobnu Taisu.

Taisa je takođe bila grešnica koja je mladost provela u bludu i radila kao prostitutka. Na ovaj način je bila usmeravana od rođene majke. Jedan od učenika Svetog Antonija Velikog, Pafnutije Sidonit, saznao je za njenu priču i odlučio da je spasi.

Posetio je i platio joj noć, misleći da je prerušeni monah samo još jedna mušterija. Taisa ga je odvela kući, a on joj je počeo pričati o Strašnom sudu i kazni koja čeka sve grešnike.

Nakon toga, Taisa se toliko pokajala da je razdelila svoje bogatstvo i zamonašila se. Nakon godina pokajničkog i isposničkog života, napustila je manastir i ubrzo preminula 340. godine.

Sveta Taisa se pojavljuje kao lik u romanu „Taida“ autora Fransoa (1890), na osnovu kojeg je kasnije nastala istoimena opera Žila Masnea i nemi film.