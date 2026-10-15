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Čak 480 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji i 380 najboljih sestara i tehničara dobili su danas ugovore o zaposlenju u zdravstvenim ustanovama širom naše zemlje, kao i priliku za stručno usavršavanje.

1/13 Vidi galeriju Uručeni ugovori o radu za 100 najboljih diplomaca medicine i 380 najboljih tehničara Foto: Ministarstvo zdravlja

To je samo još jedan u nizu primera da zdravstveni sistem u zemlji konstantno jača, što je i jedan od glavnih programskih ciljeva Aleksandra Vučića, nosioca liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučić je, gostujući na TV B92, rekao da će za rekonstrukciju zdravstvenih objekata biti izdvojeno do dve milijarde evra, a da će rešavanje pitanje vodovoda i kanalizacije koštati desetine milijardi.

- Ja sam dugo razmišljao šta je to što je ljudima najvažnije. I, sem očuvanja mira i stabilnosti, vojne neutralnosti, poštovanja sebe na međunarodnom planu, čuvanja i poštovanja i sebe i drugih na regionalnom planu, vi morate da uradite ono što je za ljude najvažnije. I ja sam došao do nekoliko stvari koje smatram da su najznačajnije. Rešio sam da je vodosnabdevanje, zdravstvo, kanalizacija, rešavanje problema svakog sela, svakog zaseoka, svakog prigradskog naselja, svih naših gradova, ako hoćete, ili dobrog dela naših gradova, ono što tišti običnog čoveka, ono što je običnom čoveku važno - naveo je Vučić.

Govoreći o zdravstvu, Vučić je rekao da neka skupa oprema kao što je magnetna rezonanca često ne radi, a da su na potezu od Požarevca i Smedereva do Bora potrebne rekonstrukcije zdravstvenih objekata.

Istakao je da su, između ostalog, urađeni Klinički centar Beograd, da se završava Tiršova, rade se dva porodilišta u Beogradu, urađene su Kardiovaskularna klinika Dedinje, Dedinje 1, radi se Dedinje 2.

Vučić u Kliničkom centru Srbije Foto: Marko Karović

- I to je urađeno takođe da izgleda baš kao spejs šatl. Urađen Kliničko-bolnički centar Vojvodina i dograđen Kliničko-bolnički centar Vojvodina u Novom Sadu. Urađeno od Leskovca i Vranja, najveći deo je rekonstrukcija i svega drugog, čak i dečijih dispanzera i svega drugog, pa preko Loznice do Kikinde gde je počelo da se radi i mnogo drugih mesta - naveo je Vučić.

Dodao je da će biti urađena i nova bolnica u Šapcu na 4,2 hektara.

- Uradili smo Kliničko-bolnički centar Niš, zaboravljate? Sa livade smo ga uradili, a napravili velelepni Kliničko-bolnički centar. Pa sad radimo porodilište, pa ćemo da radimo kardiovaskularnu kliniku, pa ćemo da radimo druge neke stvari. Sličan je problem i u Kragujevcu, gde idemo sa potpunom rekonstrukcijom i renoviranjem Kliničko-bolničkog centra" - istakao je Vučić.

Naveo je da je broj zdravstvenih objekata koji će se renovirati biti povećan sa 69 na 72.

Foto: B92

- I to će sve koštati negde oko milijardu i po evra. Oko milijardu i po da bismo to mogli da rekonstruišemo. To su uglavnom domovi zdravlja, zdravstveni centri, a neki su poput Novog Pazara, Užica, Kragujevca i tako dalje, moraju da budu veliki ili kliničko-bolnički centri ili velike bolnice, kako god da ih nazivate. Taj novac, na kraju, sa opremom, će doći i do 2 milijarde. Moja je želja da sve to završimo u naredne tri ili tri i po godine - naglasio je Vučić.

Dodao je da je uveren da će naći novac i da je o tome razgovarao sa sadašnjim ministrom.

- To znači da će svaka opština i svaki okrug da ima potpuno drugačiju bolnicu i potpuno novu opremu, i gde će ljudi moći da dobiju neuporedivo bolju zdravstvenu uslugu nego da danas. Biću potpuno, apsolutno posvećen tome, radiću svakoga dana na tome, i to mi je važno - istakao je Vučić.