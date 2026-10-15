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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandaru Milica Đurđević Stamenkovski saopštila da je da su u Boljevcu potpisana četiri ugovora za rekonstrukciju ratnih memorijala u Vranju, Blacu, Vlasotincu i Boljevcu, u vrednosti od 5,7 miliona dinara.

Čuvajući sećanje na naše junake, čuvamo nacionalni ponos, identitet i istoriju srpskog naroda.

- Jedan narod će da traje onoliko dugo koliko dugo pamti. Danas smo sa Zavodom za zaštitu spomenika potpisali četiri važna ugovora koja se odnose na rekonstrukciju četiri spomen obeležja, odnosno četiri ratna memorijala u Vranju, u Blacu, Vlasotincu i u Boljevcu. I odabrali smo da upravo ove ugovore potpišemo ovde u Boljevcu, jer se nalazimo u kolevci junačke Timočke divizije - rekla je .

Ističe da je ukupan iznos za četiri projekta 5.7 miliona dinara, najveći broj do sada sa Zavodom u Nišu.

- Mi smo u prošlosti gubili državu, gubili resurse, gubili slobodu, ali ponos nikada nisu mogli da nam oduzmu. I zato danas kao ponosna nacija brinemo o svim našim ratnim memorijalima, kako onima koji se nalaze u manjim opštinama, tako i onima u većim gradovima. Mi našu prošlost ne slavimo da bismo u njoj stanovali i da bismo se njoj vraćali, već da bismo iz nje crpeli važne lekcije koje su nam neophodne i danas u dvadeset prvom veku - rekla je Stamenkovski.