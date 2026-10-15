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O aktuelnoj političkoj situaciji, programu i predizbornim aktivnostima za emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorili su Novak Došen iz Unije mladih SNS-a i Sanja Džajić, članica Glavnog odbora SNS-a. Istovremeno, predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević poručio je u jutarnjem programu da se Srbija danas nalazi na prekretnici između jasnog plana i politike lišene svake odgovornosti.

Fokus kampanje liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" usmeren je na terenski rad i predstavljanje regionalnih planova razvoja. Nakon planova za jug i istok Srbije iznetih u Zaječaru, održan je i masovni predizborni skup u Šapcu. Nosilac liste Aleksandar Vučić garantovao je okupljenima neumornu borbu i najavio da će prosečna plata u Šapcu i Loznici za četiri godine preći 1.450 evra, uz obećanje da će penzije sledeće godine porasti za više od 10 odsto ukoliko rast BDP-a premaši 4,2 procenta.

Razlika u viziji i odnos prema građanima

Došen iz Unije mladih SNS-a osvrnuo se posebno na intenzitet kampanje i činjenicu da Vučić teren obilazi ličnim automobilom.

- Mogao je da ide u kampanju i sa pozicije predsednika republike, ali to nije želeo - hteo je da se stavi u ravnopravan položaj sa političkim protivnicima. Međutim, svedoci smo toga da oni ne mogu da mu pariraju. Dok ga napadaju i tvrde da putuje helikopterom, on Srbiju obilazi sopstvenim automobilom, svojom 'škodom'. Znate li zašto to pričaju?Zato što nisu navikli na ovako moderne i brze saobraćajnice. Njima je nepojmljivo da se do Novog Sada danas stiže za sat vremena, jer je u njihovo vreme trebalo duplo više. Verujte da čak ni mi iz Srpske napredne stranke ne možemo uvek da ispratimo gde je sve Aleksandar Vučić stigao i koliko je mesta obišao - istakao je Došen.

Osvrćući se na nastupe opozicije tokom političkih debata, Došen je naglasio da se na drugoj strani ne nudi nikakav ekonomski niti razvojni koncept.

Novak Došen, Unija mladih SNS-a Foto: Kurir Televizija

- U debatama su pokušali da predstave neki svoj program, a zapravo se sve svodi na želju da sruše Srbiju. Njihova jedina politika jeste politika nasilja - kako verbalnog, tako i fizičkog, što smo jasno gledali u poslednje dve godine. Sa druge strane, mi imamo jasan plan i program za budućnost i ne oslanjamo se samo na dosadašnje rezultate. Iako je sve što je obećano u prethodnom mandatu i ispunjeno, mi imamo viziju za dalje. Od njih ne možete videti nikakvu politiku i mi sa njima jednostavno ne možemo ni da se poredimo - poručio je Došen.

On se dodao da politička borba prelazi i na teren elementarnog vaspitanja i društvenog odnosa prema ženama.

- Ovde se više ne radi o politici, već o ljudskosti i osnovnom kućnom vaspitanju. Oni napadaju žene, koje su stub našeg društva, dok se mi trudimo da ih zaštitimo na svaki mogući način. Pritom ne mislim samo na zakone koji su poboljšali njihov položaj, već i na konkretne mere poput subvencija koje majkama omogućavaju da kupe svoju prvu nekretninu. Njima ne smetamo samo mi iz Srpske napredne stranke, već i svako drugi ko se ne slaže sa njihovim stavovima - poručio je Došen.

Lična iskustva, reakcije sa terena i postizborni scenario

Govoreći o razlozima podrške politici SNS-a, Sanja Džajić je podelila lično iskustvo iz perioda pre promene vlasti 2012. godine, povlačeći paralelu sa današnjim stanjem u društvu.

- Moram da se vratim malo unazad. Upravo 2012. godine sam završavala studije i planirala da napustim zemlju, jer sam znala kakva je bila situacija sa zapošljavanjem. Međutim, Bogu hvala, dolaskom Aleksandra Vučića sve se promenilo i celokupna atmosfera u društvu i stanje u našoj zemlji. On je od samog početka bio čovek iz naroda. Njegov tempo rada je toliko teško ispratiti da imam utisak da uopšte ne spava. Svakodnevno sluša građane, rešava njihove probleme i pomaže koliko god može, što i jeste osnovni cilj naše stranke. Čak i oni građani koji ne podržavaju politiku Srpske napredne stranke jasno kažu da neće glasati za takozvane studente, jer su konačno shvatili o kome je reč - rekla je Džajić.

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Komentarišući strategiju opozicionih stranaka, Džajić je ocenila da je reč o pokušaju uvođenja novih lica radi prikrivanja pravih namera i političke zloupotrebe tragedija.

- Pokušavaju da predstave nova lica i navodno novu politiku kako bi ubedili građane da niko od njih nije željan vlasti ni fotelja, već da su Srbiji potrebne promene. Sa druge strane, svaku veću tragediju u zemlji pokušali su da iskoriste na najgori mogući način. Strašno je i reći, ali deluje kao da priželjkuju da se takve stvari dogode. Sve je počelo od tragedije u Ribnikaru, kada su počeli da se okupljaju i traže smenu Aleksandra Vučića, okrivljujući ga za sve, i od tada traje njihova satanizacija Srpske napredne stranke. Svesni su da ni kao pojedinci ni kroz svoje stranke ne mogu da ostvare uspeh, pa sada pokušavaju da iz senke, nudeći navodno znanje i iskustvo, dođu na vlast - rekla je Džajić.

Ona dodaje da je fiksacija na predsednika države prisutna i van granica Srbije, ali da raspoloženje naroda na terenu ukazuje na preokret.

- Opsednuti su Aleksandrom Vučićem - samo njega vide i samo se njime bave, baš kao i dobar deo medija i političara u susednim državama. Njihove granice idu dotle da im je potpuno u redu da se Srbija vrati u stanje u kom je bila pre 2012. godine, samo da Aleksandar Vučić ne bi bio na čelu države. Međutim, ono što me izuzetno raduje u poslednjih mesec dana, otkako sam na terenu, jeste to što vidim da se ljudi konačno bude - rekla je Džajić.

Sanja Džajić, članica Glavnog odbora SNS-a Foto: Kurir Televizija

Osvrćući se na eventualne tenzije i atmosferu koja se stvara uoči samog izbornog dana, Džajić je poslala poruku građanima.

- Mene ne plaši dan nakon izbora, iako verujem da će opozicija pokušati na najgori mogući način da se odnosi prema svojoj zemlji. Čak i na ulici mogu da čujem takva dovikivanja i pretnje. Za kraj bih poručila svim ljudima koji vole Srbiju da ne treba da imaju nikakvu dilemu - neka prate našeg predsednika, jer znaju da su u sigurnim rukama i da su mir i stabilnost njihove dece u potpunosti obezbeđeni - istakla je Džajić.

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Kurir.rs

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