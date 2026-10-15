Slušaj vest

Povodom snimka na društvenim mrežama na kojem su prikazane vežbovne aktivnosti pripadnika Vojske Srbije, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije obaveštavaju javnost da se radilo o planskom inspekcijskom nadzoru stanja, operativnih i funkcionalnih sposobnosti jedne od specijalnih jedinica od strane Inspektorata odbrane, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.

Aktivnost je realizovana u širem rejonu poligona „Pasuljanske livade“, u večernjim satima 14. oktobra, a prema unapred definisanom planu inspekcijskog nadzora koji podrazumeva postavljanje različitih taktičkih supozicija kontrolisanim jedinicama Vojske Srbije.

Imajući u vidu specifičnost namene kontrolisane jedinice, koja zadatke izvršava na celoj teritoriji naše zemlje, u različitim vremenskim i zemljišnim uslovima, ovom prilikom postavljena je taktička situacija koja podrazumeva proveru osposobljenosti angažovanih snaga za izvršavanje zadataka u urbanoj sredini.

Napominjemo da je tokom realizacije aktivnosti korišćena isključivo vežbovna municija.

O planovima za realizaciju vežbovnih aktivnosti u širem rejonu „Pasuljanskih livada", uz upotrebu terenskih vozila, dronova i vežbovne municije, obavešteni su Ministarstvo unutrašnjih poslova, organi lokalne samouprave, Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj" i Lovački savez centralne Srbije.

Ovim putem apelujemo na sve aktere, pojedince i medije, da se uzdrže od objavljivanja neproverenih i neistinitih informacija koje mogu naneti štetu instituciji koja uživa najveće poverenje građana Republike Srbije, zaključuju iz Ministarstva odbrane.

Kurir.rs

Ne propustiteDruštvoUspešno realizovana provera vojnika u Somboru, Valjevu i Leskovcu: Moguća prijava u profesionalni stroj već tokom služenja roka! (FOTO)
provera_obucenosti_vojnika_vojska_srbije_oktobar20_1791985060.jpg
DruštvoSlavna 63. padobranska brigada proslavila svoj dan i krsnu slavu! Svečano na aerodromu u Nišu: Položeni venci poginulim herojima elitne jedinice! (FOTO)
1_1791985096.jpg
DruštvoPogledajte kako posade tenkova T-72MS vežbaju gađanje, potpukovnik pozvao mlade da se prijave!
mls_4054_1791904394.jpg
DruštvoItalijanski vojnici na obuci u Kruševcu: Specijalci sa italijanskim starešinama uvežbavali rad sa visokotoksičnim hemikalijama u srpskom Centru ABHO
1_1791812412.jpg
DruštvoTerenska obuka najmlađe generacije vojnika: Regruti prošli prvo logorovanje na poligonima Vojske Srbije
Vojska Srbije (1).jpg
DruštvoLetačka obuka u lovačko-bombarderskoj avijacijskoj eskadrili: Piloti na „orlovima“ uvežbavaju složene letačke zadat
1_letacka_obuka_na_avionima_orao_8_1791374483.jpg