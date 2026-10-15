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Novi vidikovac „Crvena stena“ trebalo bi da postane jedna od atrakcija koja će privlačiti posetioce u Bajinu Baštu. Biće izgrađen iznad stene, sa betonskom platformom sa koje će se pružati pogled na Drinu i panoramu naselja.

- Glavna platforma planirana je na 336,48 metara nadmorske visine. Objekat će imati prizemlje i suteren, ukupne bruto površine 183,52 kvadratna metra, a planirano je da se uklopi u prirodno okruženje - kazali su za RINU u opštinskoj upravi Bajine Bašte.

Za izgradnju vidikovca obezbeđeno je 350.000 evra. Projekat se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine.

Foto: RINA

Ukupna vrednost zajedničkog projekta iznosi 687.000 evra, a u njemu učestvuju turističke organizacije Bajine Bašte, Užica i Višegrada.

Ugovor o finansiranju potpisao je Dejan Mlađenović, vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije „Tara-Drina“.