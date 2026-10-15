Slušaj vest

Novi vidikovac „Crvena stena“ trebalo bi da postane jedna od atrakcija koja će privlačiti posetioce u Bajinu Baštu. Biće izgrađen iznad stene, sa betonskom platformom sa koje će se pružati pogled na Drinu i panoramu naselja.

- Glavna platforma planirana je na 336,48 metara nadmorske visine. Objekat će imati prizemlje i suteren, ukupne bruto površine 183,52 kvadratna metra, a planirano je da se uklopi u prirodno okruženje - kazali su za RINU u opštinskoj upravi Bajine Bašte.

Za izgradnju vidikovca obezbeđeno je 350.000 evra. Projekat se realizuje u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine.

vidikovac (2).jpeg
Foto: RINA

Ukupna vrednost zajedničkog projekta iznosi 687.000 evra, a u njemu učestvuju turističke organizacije Bajine Bašte, Užica i Višegrada.

Ugovor o finansiranju potpisao je Dejan Mlađenović, vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije „Tara-Drina“.

Kurir.rs/RINA

Ne propustiteSrbijaOVO SU NAJSIMPATIČNIJE REAKCIJE S VIDIKOVCA NA KABLARU! Za samo mesec dana 20.000 ljudi stalo na stakleno čudo! Brojke su neverovatne i vrtoglavo rastu (VIDEO)
stakleni vidikovac Skywalka Kablar (3).jpg
SrbijaNEVEROVATNI SNIMCI S VIDIKOVCA NA KABLARU, GUŽVA, SVI HOĆE DA VIDE! Neki hrabro zakorače a neki prvo dobro ispipaju! A kad stanu nad ambisom, ne kriju ushićenje
Kablar vidikovac skajvok skywalk
InfoBizOvo je trenutno najposećenija atrakcija u Srbiji: Preko 3.000 ljudi za vikend pohrlilo na novi vidikovac, evo do kada ne plaćate ulaz na Kablaru
WhatsApp Image 2026-07-30 at 11.38.28.jpeg
InfoBizEvo koliko je koštao spektakularni vidikovac na Kablaru: Cifra će mnoge iznenaditi, a od pogleda zastaje dah
Vučić Kablar.jpg
SrbijaPRVE SLIKE SA STAKLENOG VIDIKOVCA NA KABALARU! Srbija dobija novu atrakciju od koje zastaje dah, pogled na Ovčarsko-kablarsku klisuru je nestvaran (FOTO)
WhatsApp Image 2026-07-30 at 11.38.28.jpeg