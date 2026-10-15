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Iako je jesen uveliko stigla, u narednim danima ne očekuje se značajniji pad temperature. Naprotiv, živa u termometru dostizaće čak 22 stepena, a Srbiju očekuje i košava, najavljuje Ivan Ristić.

Kako je Ristić objasnio na svojoj Fejsbuk stranici, tokom naredne nedelje iznad severnih delova Evrope uspostaviće se "jaka zonalna mlazna struja", koja će sprečavati prodor hladnog arktičkog vazduha ka jugu.

"Tako da za sada ništa od nekog jačeg zahlađenja", kaže Ristić.

Visinski ciklon

Prema njegovoj prognozi, do srede, 21. oktobra, na vreme u našim krajevima uticaće visinski ciklon sa centrom iznad Crnog mora, kao i polje povišenog vazdušnog pritiska.

meteorolog Ivan Ristić Foto: Kurir Televizija

Navodi da se u tom periodu očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, padavine će biti retke, a najviše dnevne temperature kretaće se od 13 do 18 stepeni.

Promena vremenskih prilika očekuje se od srede, 21. oktobra, kada će početi da duva umeren jugoistočni vetar, poznat kao košava. Istovremeno, doći će do smanjenja oblačnosti i blagog porasta temperature.

"Doći će i do smanjenja oblačnosti i manjeg porasta temperatura koje će se kretati u intervalu od 17 do 22 stepeni. Dakle, sve u svemu rano jesenje anticiklonalno vreme bez nekih bitnijih padavina sa temperaturama u granicama normale za ovaj period godine - naveo je Ristić.

U petak kiša

Prema prognozi RHMZ, kiša se očekuje u petak u predelima južnije od Save i Dunava gde će biti i malo hladnije, u subotu samo ponegde u istočnoj Srbiji, dok se sredinom sledeće sedmice mestimično očekuje i u ostalim predelima, navodi RHMZ.

Kurir/ Alo