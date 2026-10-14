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U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu do 20 stepeni, dok se tokom večeri i noći očekuje novo naoblačenje sa severa, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Jutra će biti hladna, a do kraja nedelje vreme će uglavnom biti stabilno, uz mogućnost slabe kiše u pojedinim krajevima.

Prema prognozi RHMZ-a, jutro će danas biti pretežno vedro i hladno, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlje, gde će biti oblacno, ponegde sa slabom i kratkotrajnom kišom.

Tokom dana preovlađavaće sunčano vreme, dok se u istočnim, jugoistočnim i južnim predelima očekuje umerena oblačnost. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, koji će na istoku povremeno biti jak. Najniža jutarnja temperatura kretaće se od dva do 10 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi od 14 do 20 stepeni.

Novo naoblačenje tokom večeri

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Prema najavi meteorologa, tokom večeri i noći očekuje se novo naoblačenje koje će Srbiji stići sa severa. Ipak, značajnije pogoršanje vremena za sada nije najavljeno, a u narednim danima preovlađavaće uglavnom sunčano vreme, uz smenu male i umerene oblačnosti.

Kakvo nas vreme očekuje do kraja nedelje?

RHMZ najavljuje da će do kraja sedmice jutra biti hladna, dok će se dnevne temperature uglavnom kretati u granicama proseka za ovaj period godine.

Slaba i kratkotrajna kiša moguća je ponegde u četvrtak i petak, pre svega u brdsko-planinskim predelima. U petak će u južnim krajevima zemlje biti malo hladnije. U ostalim delovima Srbije zadržaće se uglavnom stabilno vreme, sa dosta sunčanih intervala i bez najave rasprostranjenijih padavina.

Prognoza Ivana Ristića do kraja meseca

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Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da se u drugoj polovini oktobra očekuje jači hladni prodor vazduha, ali i snežne pahulje.

- Sredinom oktobra će maksimalne dnevne temperature u Srbiji iznositi između 10 i 15 stepeni, dok će se jutarnje spuštati na tri do osam stepeni. Tokom ovog zahlađenja očekuju se i prve snežne pahulje na nižim planinama, kao što su Zlatibor, Tara i Divčibare, gde će se granica snežnih padavina nalaziti na oko 1.000 metara nadmorske visine - kaže Ristić i dodaje da nam predstoji da vidimo koliko će ovaj prodor biti jak i da li će se snežna granica možda spustiti i niže, u brdovite krajeve:

- Druga dekada će najverovatnije označiti i kraj sušnog perioda, budući da se očekuje serija padavinskih talasa sa severa i severozapada. Azorski anticiklon će napraviti blokadu na Atlantiku (takozvani ATR blok), pa će glavno strujanje ka Evropi ići sa Grenlanda, preko Severnog mora sve do Balkana. Do nas će stići hladniji vazduh sa Severnog mora koji će, uz pad temperature, doneti povremenu kišu, dok na planinama može biti susnežice i snega. Tokom ovih desetak dana očekuje se da padne od 30 do 50 mm kiše.

Foto: RINA/Ilustracija

Prema njegovim rečima stabilizacija vemena se očekuje u trećoj dekadi meseca.

- Doći će do postepene stabilizacije vremenskih prilika i prestanka padavina, ali uz dosta hladnije vreme. Jutra će biti prohladna sa temperaturama izmedu nule i pet stepeni, dok će se maksimalne dnevne kretati između 12 i 16 stepeni, što je u granicama prosečnih vrednosti za ovaj period godine.