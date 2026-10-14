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Misterija Milanovog nestanka sada nije ništa manja nego prvog dana. Iako su kamere otkrile gde je poslednji put viđen, kao i kuda se neposredno pre kretao, dodatnu strepnju unose i reči koje je izgovorio koleginici pre nego što mu se izgubio trag, priznavši joj kratko i utučeno da je tužan.

Sve drugo ostaje neobjašnjivo za njegovu porodicu i majku, koja tvrdi da njen sin ne bi mogao da naudi sebi.

"Ja sam ti tužan"

Milanova majka, Marica, ispričala je jednom prilikom da je od jedne Milanove koleginice saznala da joj je jednom prilikom rekao da je tužan.

- Jednom kada su se vraćali sa nekog terena on joj je rekao: "Ja sam ti tužan". I ništa nije hteo da kaže više. On je znači imao neku muku. Ne možemo nikako da dođemo do neke sitnice da nam nešto otvori trag. Ništa se ne zna - ispričala nam je nedavno Marica.

Njegovo priznanje da se oseća tužno ostavilo je dubok trag, jer je Milan uvek važio za stabilnog, uspešnog i posvećenog čoveka. Nije poznato šta je bio uzrok takvog raspoloženja.

Marica Đorđević Foto: Kurir Televizija

Nestao na izletištu Bojanine vode

10. juna 2024. godine nestali farmaceut Milan Đorđević se, poslovno obučen, u podne, službenim automobilom marke "škoda" dovezao na parking ispred planinarskog doma na Bojaninim vodama, izašao iz vozila i - nestao u nepoznatom pravcu. U zaključanom automobilu, pronađena su njegova dva mobilna telefona, novčanik sa dokumentima i laptop računar.

Višednevna potraga Suve planine u kojoj je učestvovalo nekoliko stotina ljudi - policajaca, pripadnika Žandarmerije, Gorske službe spasavanja, planinara, rođaka i prijatelja, nije urodila plodom. Do sada nije otkriven nijedan trag koji bi rasvetlio njegovu sudbinu.

Pas tragač nanjušio trag samo na tri mesta

Marica je ranije ispričala da, budući da nema nikakvih tragova nestanka, sumnja da je njen sin protiv svoje volje negde odveden.

Foto: Nemanja Nikolić

- Gore nema ništa. On je gore stavljen u kola i doviđenja. To je jedini način da ode odozgo. Pas tragač je reagovao samo na njegov trag na parkingu, na terasi Planinarskog doma i ispred osmatračnice. Ni na jednoj stazi. Seo je iz kola u kola i - doviđenja - ispričala je ranije Marica.

Majka nestalog farmaceuta je navela da ni za jednu teoriju o Milanovom nestanku ne postoje dokazi, niti je u dosadašnjoj istrazi pronađen bilo kakav trag koji bi rešio misteriju njegovog nestanka. Ni analiza Milanovih telefona nije otkrila nikakav trag kom pravcu bi trebalo da se usmeri istraga.

Razgovor sa monahinjom

Majka nestalog farmaceuta iz Niša rekla je i da joj mesecima u mislima odzvanja jedna rečenica koju je izgovorila monahinja iz manastira, kada su članovi porodice sa policijom tragajući za Milanom došli do Vete.

- Do manastira Veta se može stići i šumskim putem kroz Suvu planinu. Tuda može da se prođe jedino terenskim vozilima, kvadovima ili pešice. Moj mlađi sin i kum su dva puta bili tim putem do manastira Veta. Prvi put su došli sa policijom i Žandarmerijom, sa tri psa tragača. Monah se mnogo ljutio toga dana kada ih je video. Isprva je bio baš ljut, posle se smirio. Ali još mi u mislima odzvanja rečenica koju je jedna monahinja tada rekla Milanovom mlađem bratu. Uhvatila ga je za ruku i izgovorila: "Ne traži brata sada, javiće ti se kada on hoće". Ne da mi mira ta monahinja, zašto je skrenula pažnju mom sinu? Što bi to monahinja rekla mom sinu? Neprestano mislim o tome - rekla je Marica.

1/8 Vidi galeriju Nestao Milan Đorđević Foto: Facebook, Kurir/M.S., Marko Smiljković, Kurir/M.S.

Hronologija nestanka Milana Đorđevića Na dan nestanka Milan je došao kod majke u 8.10 časova i sa njom popio kafu. Poslao je nekoliko mejlova i krenuo na posao. U njegovom ponašanju nije bilo ničeg čudnog, majci je na vratima rekao: "Idem, Maro, da radim". Ušao je u automobil na parkingu kod tržnog centra Zona II, gde je obavio telefonski razgovor

Na zakazani sastanak sa jednom doktorkom u UKC Niš stigao je u 10.30 časova, umesto u 11 kako je bilo dogovoreno.

Oko 11 časova je izašao iz UKC Niš. U 11.30 časova bio u Jelašnici kod Niške Banje

Sigurnosna kamera snimila ga je u 11.40 časova u Donjoj Studeni

U 11.45 časova poslao je supruzi poruku da ne može da stigne da dođe po ćerkicu u vrtić

Od tada od njega više nema ni traga ni glasa Ovo je pronađeno na kolima nestalog farmaceuta

Kako je ranije ispričala Marica Đorđević, Milanova majka, na gumama njegovog automobila pronađena je crvena zemlja, pa se pretpostavlja da je od Planinarskog doma kolima otišao do obližnje, nekoliko stotina metara udaljene, osmatračnice, odakle i vratio se ponovo na parking. Ali zašto - ne zna se.

Porodica je preko Srpske pravoslavne crkve proverila da li je Milan u nekom od manastira - stigao je odričan odgovor.

Kurir.rs/ Blic