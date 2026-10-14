EKSKLUZIVNO: DANAS OD 9.20, GOŠĆA EMISIJE “REDAKCIJA” JE DUBRAVKA ĐEDOVIĆ HANDANOVIĆ,govoriće na temu - STRATEGIJA KOJA MENJA SVE: Energetska bezbednost Srbije
U jutarnjem programu Kurir televizije, emisiji "Redakcija", ekskluzivna gošća je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović. Ona će tokom svog gostovanja, od 9.20, dati odgovore na ključna pitanja o energetskoj bezbednosti Srbije:
Kako se u svetskim medijima, kao udarna vest, našlo šok otkriće Aleksandra Vučića o dilu Trampa i Putina o gorivu?
Da li će ovaj sporazum uticati na tržište dizela u Srbiji?
Koliko je izvesna prodaja ruskog dela Naftne industrije Srbije Americi?
Da li Đerdap 3 može da postane strateški projekat Srbije i SAD-a?
Šta našoj državi donosi gasna interkonekcija sa Severnom Makedonijom?
Da li će grejna sezona krenuti na vreme?
Ko sve može da računa na državne subvencije za energetsku efikasnost?
Ne propustite da budete prvi koji će saznati odgovore na ova pitanja.
Danas od 9.20 EKSKLUZIVNO na Kurir televiziji.