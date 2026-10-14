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U jutarnjem programu Kurir televizije, emisiji "Redakcija", ekskluzivna gošća je ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu, Dubravka Đedović Handanović. Ona će tokom svog gostovanja, od 9.20, dati odgovore na ključna pitanja o energetskoj bezbednosti Srbije:

Dubravka Đedović Handanović
Foto: Nenad Kostic/MRE SRBIJE

  • Kako se u svetskim medijima, kao udarna vest, našlo šok otkriće Aleksandra Vučića o dilu Trampa i Putina o gorivu?

  • Da li će ovaj sporazum uticati na tržište dizela u Srbiji?

  • Koliko je izvesna prodaja ruskog dela Naftne industrije Srbije Americi?

  • Da li Đerdap 3 može da postane strateški projekat Srbije i SAD-a?

  • Šta našoj državi donosi gasna interkonekcija sa Severnom Makedonijom?

  • Da li će grejna sezona krenuti na vreme?

  • Ko sve može da računa na državne subvencije za energetsku efikasnost?

Ne propustite da budete prvi koji će saznati odgovore na ova pitanja. 

Danas od 9.20 EKSKLUZIVNO na Kurir televiziji. 