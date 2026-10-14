Kako se u svetskim medijima, kao udarna vest, našlo šok otkriće Aleksandra Vučića o dilu Trampa i Putina o gorivu?

Da li će ovaj sporazum uticati na tržište dizela u Srbiji?

Koliko je izvesna prodaja ruskog dela Naftne industrije Srbije Americi?

Da li Đerdap 3 može da postane strateški projekat Srbije i SAD-a?

Šta našoj državi donosi gasna interkonekcija sa Severnom Makedonijom?

Da li će grejna sezona krenuti na vreme?