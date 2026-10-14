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Dok se porodice suočavaju sa kašljem, kijavicom i sezonskim infekcijama, društvenim mrežama kruži poruka o tamjanu koja se pripisuje ocu Tadeju. Evo šta ovaj običaj znači i na šta roditelji treba da obrate pažnju.

U vreme kada se mnoge porodice suočavaju sa prehladama, kašljem i respiratornim infekcijama, društvenim mrežama širi se poruka koja se pripisuje ocu Tadeju Vitovničkom. Reči o svakodnevnom paljenju tamjana privukle su pažnju vernika, ali je važno znati šta ovaj običaj predstavlja i može li zaista da zaštiti od virusa.

Jesen je period kada roditelji sve češće slušaju kašalj i kijanje u svojim domovima. Deca se vraćaju iz vrtića i škola sa respiratornim infekcijama, a mnoge porodice pokušavaju da pronađu način da sačuvaju zdravlje najmlađih.

Upravo u takvom periodu društvenim mrežama deli se snimak iz crkve, uz poruku koja se pripisuje poznatom srpskom duhovniku, ocu Tadeju Vitovničkom.

- Zapalite tamjan svaki dan, pročistite vazduh u kući tamjanom, ne postoji virus koji će tu opstati.

Snimak je objavljen na TikTok profilu Stefan, pod korisničkim imenom @stevanovic.stefan, a poruka je posebno zanimljiva vernicima koji neguju običaj kađenja doma.

Tamjan u kadionici Foto: Teodor Costachioiu / Alamy / Profimedia

Tamjan se vekovima koristi u pravoslavnim domovima

Paljenje tamjana jedan je od prepoznatljivih običaja u pravoslavnoj tradiciji.

Njegov miris prati molitvu, a dim tamjana simbolično se povezuje sa uzdizanjem molitava Bogu.

Mnogi vernici kade svoje domove tokom praznika, porodične molitve ili kada žele da u miru provedu vreme pred ikonom.

Ovaj običaj često se prenosi sa generacije na generaciju, pa se miris tamjana u mnogim porodicama povezuje sa detinjstvom, bakama, dekama i porodičnim okupljanjima.

Može li tamjan zaista da zaštiti od virusa?

Iako se u narodnoj tradiciji tamjanu pripisuju brojna svojstva, važno je naglasiti da ne postoje pouzdani medicinski dokazi da paljenje tamjana u prostoriji uništava sve viruse.

Zbog toga poruku koja se deli na društvenim mrežama ne treba shvatati kao zdravstvenu preporuku ili zamenu za mere zaštite od infekcija.

Za smanjenje širenja respiratornih virusa važni su redovno provetravanje, higijena ruku i druge preporučene preventivne mere.

Foto: Shutterstock

Roditelji male dece treba da obrate pažnju na jednu stvar

Iako tamjan ima verski značaj, njegovim sagorevanjem nastaje dim koji može da nadraži disajne puteve.

To je posebno važno u porodicama sa bebama, malom decom ili osobama koje imaju astmu i druge respiratorne tegobe.

Zato nije preporučljivo izlagati decu dimu tamjana, naročito u zatvorenim prostorijama bez dovoljno svežeg vazduha.

Ako porodica praktikuje kađenje doma, potrebno je voditi računa o provetravanju i bezbednosti.

Poruka koja podseća na stare običaje

Otac Tadej Vitovnički ostao je upamćen po duhovnim poukama o miru, veri i značaju naših misli.

Njegove poruke i danas se često dele među vernicima, mada autentičnost pojedinih citata koji mu se pripisuju nije uvek potvrđena.

U vremenu kada se mnogi suočavaju sa sezonskim infekcijama, snimak o tamjanu ponovo je privukao pažnju i podsetio na običaj koji je prisutan u brojnim srpskim domovima.

Tamjan može biti deo verske tradicije i porodične molitve, ali zaštitu zdravlja, naročito zdravlja dece, treba zasnivati na proverenim medicinskim preporukama.