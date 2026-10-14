Od tri lakše povređene osobe dve su zbrinute na licu mesta, a jedna je prevezena u Urgentni centar.
Beograd
3 POVREĐENA U 2 SAOBRAĆAJKE: Hitna intervenisala 113 puta, a Beograđane najviše mučile ove 2 stvari
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Tokom protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene, saopšteno je iz službe Hitne pomoći.
Od tri lakše povređene osobe dve su zbrinute na licu mesta, a jedna je prevezena u Urgentni centar.
Hitna pomoć je imala tokom noći 113 intervencija, od kojih je 21 intervencija bila na javnom mestu.
Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i stariji pacijenti, zbog povišenog pritiska i gušenja.
Kurir.rs/Tanjug
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