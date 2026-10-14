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Na samo 12 dana do vanrednih parlamentarnih izbora istraživanja, prognoze i raspoloženje birača pokazuju jedan zanimljiv trend: broj onih koji žele da glasaju za listu "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" sve više raste, čak i oni koji do sada politički neopredeljeni ili nisu spadali u "sigurne" glasače SNS odlučuju se upravo za ovu opciju, dok s druge strane podrška građana Studentskoj listi polako opada.

Dve izjave koje su Srbiju simbolično uvele u finiš kampanje dali su književnik i novinar Filip Grbić i glumac Nikola Pejaković. Grbić je priznao da nikada ranije nije glasao za Vučića, ali da će to učiniti sada, sa obrazloženjem da su ga to navele studentske blokade i politička atmosfera koja je nastala nakon njihovog početka, a Pejaković je kazao je da je "za Vučića do sada glasao jednom rukom, ali da će 25. to uraditi sa obe"! Primetno je i da se sve više korisnika na Iksu, omiljenoj opozicionoj platformi, tako izjašnjava.

- Kada sam stekao pravo glasa, glasao sam za Čedu (Jovanovića). Sada ne mogu da dočekam da zaokružim br.1, bukvalno sam ushićen - naveo je korisnik pod imenom "Serafim" na društvenoj mreži Iks, koji je dodao da je bio žestoki protivnik SNS ali i da je "čak i privođen zbog organizacije nekih protesta, još pre korone".

Kvote

I kvote kladionica potvrđuju ovaj trend. Nove procene Meridianbeta za izbore i trku za premijera su da je razlika između vodećih lista 7,15 odsto u korist Vučićeve liste! Za listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" granica je postavljena na 46,2 odsto (što je rast u odnosu na prve procene), dok je Studentska lista na 39,05 odsto (mali pad). Prema ovoj kladionici, samo još SPS na čelu sa Ivicom Dačićem će preći cenzus sa 3,75 odsto.

Kada je reč o trci za premijera, Vučić ima ubedljivu prednost, odnosno 20 puta veće šanse od prvog na Studentskoj listi Ilije Srdanovića da postane predsednik Vlade Srbije: kvota za Vučića iznosi 1,20, dok je na Srdanovića 4.00!

Mnogo razloga

Prema ocenama stručnjaka razlozi za ovakav stav građana Srbije su mnogobrojni: većina je već dugo duboko iziritirana podelama, nasiljem, govorom mržnje koje su blokaderi propagirali skoro dve godine, blokaderska kampanja bez plana i programa, najverovatnije uvođenje sankcija Rusiji ukoliko pobedi Studenstka lista, priznanje genocida u Srebrenici, a posebno razočarenje među glasačima iazazvala je i sama lista, odnosno njeni kandidati.

Prvi na listi Ilija Srdanović više puta je odbio bilo kakav dijalog, bio je prisutan i nije sprečio napad pristalica svoje loste na aktivistkinnju SNS u Novom Sadu, a sada je jednostavno ispario iz javnog života usred kampanje. Takođe, informacija da su Studentsku listu krojili zapravo svi osim samih studenata, odnosno ljudi iz bivše vlasti poput Bojana Pajtića, a da je na listi i ekonomista Dejan Šoškić iz vremena DS-a, dodatno su odvratili one koji ipak nisu dali "blanko podršku" toj listi.

Svima je jasno

Novinar i publicista Aleksandar Gajović kazao je za Kurir TV da stiče utisak da mnogi građani tek sada uviđaju koliko je toga urađeno u Srbiji, ali i da je veoma veliki uticaj imao ulazak Vučića u narod i njegova neverovatna bliskost sa građanima.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Polako, ali sigurno se ljudi priključuju talasu onih koji će glasati za Aleksandra Vučića. Ranije se nije dogodilo da on u poslednjim metrima stiče nove pristalice koje shvataju suštinu svakog problema i da on to rešava. Meni je zaista fascinantno da je on toliko ušao u narod i da ga toliko poznaje. Jednom sam bio sa njim u Svilajncu i neverovatno je koliko zna obične ljude, javlja se ljudima poimenice, dogovara se, a ta bliskost sa narodom ima nenadoknadivu prednost u odnosu na ostale stranke - rekao je Gajović.

On navodi još jednu veoma bitnu stavku:

- Ne mogu da razumem onog ko je protiv svoje zemlje, a svi nemiri i blokade su bile upravo protiv sopstvene zemlje! To što su odlazili van granica Srbije da opankavaju svoju zemlju, prizivaju nekakve sankcije, pa to je nešto najružnije! To nisu izdajnici već osobe koje ne žele dobro ni sebi ni svojima. Nije korektno niti ljudski, da odete napolje i da kažete da je vaša zemlja užas i da je nagrdite na takav način. Mislim da polako ali sigurno i druga strana shvata da ne mogu da dobiju ove izbore. Nisu u pitanju istraživanja, uvek sam oprezan sa njima, ali postoji nešto drugo, a to je svakodnevni ambijent gde se oseća pozitivan vetar i mislim da je svima jasno.

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