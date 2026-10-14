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U Beogradu je jutros izmereno 5 stepeni, a u Sjenici 4 dok je na Kopaoniku izmeren jedan stepen ispod nule. Na toj planini još nema snega ali zato na Šari, na Brezovici, veje li, veje!

Najhladniji su jutros Požega, Veliko Gradište, Sremska Mitrovica, Zrenjanin i Novi Sad sa po 2 stepena, dok je najtoplije u Negotinu sa prolećnih 11 stepeni.

Vreme danas

Pretežno sunčano, osim na istoku, jugoistoku i jugu zemlјe gde će biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni. Najviša temperatura od 14 do 20. Tokom večeri i noći novo naoblačenje sa severa.

Vreme narednih dana

Do kraja sedmice pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost, a slaba kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u četvrtak i petak u brdsko-planinskim predelima. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, samo će u petak u južnim krajevima biti malo hladnije.

Temperature jutros u 7 časova

Foto: RHMZ Printscreen

AMSS: Magla na putevima južne i jugozapade Srbije, u višim planinskim predelima mraz i poledica

Na putevima po kotlinama i pored reka južne i jugozapade Srbije smanjena je vidljivost usled magle, saopštio je jutros Auto moto savez Srbije (AMSS). Tokom dana u većem delu zemlje biće suvi kolovozi.

Na putevima u višim planinskim predelima mraz i temperature ispod nultog podeljka mogu stvoriti poledicu.AMSS upozorava vozače na povremeno jače udare vetra na severu i istoku zemlje. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko sedam sati, a na Horgošu oko šest.