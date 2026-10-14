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Isporuka toplotne energije počela je tri dana ranije zbog niskih jutarnjih temperatura, a 14 toplana i 15 kotlarnica su u funciji proizvodnje toplotne energije i rade bez poremećaja u snabdevanju, izjavio je danas Vanja Vukić, direktor JKP "Beogradske elektrane", podsetivši da 61. grejna sezona u Beogradu zvanično počinje u četvrtak, 15. oktobra.

"Svi toplotni izvori 'Beogradskih elektrana', započele su 12. oktobra takozvane tople probe sistema daljinskog grejanja, odnosno isporuku toplotne energije korisnicima, tri dana pre zvaničnog početka grejne sezone, rekao je on za Tanjug.

Foto: Kurir Televizija

Kako je pojasnio, prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom, grejna sezona zvanično počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila, a izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra, kao i od 16. aprila do 3. maja, objekti se zagrevaju onih dana za koje Republički hidrometeorološki zavod u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili prvoj prognozi tog dana predvidi srednju dnevnu temperaturu vazduha od 12 stepeni Celzijusa ili nižu.

Funkcionalne, odnosno hladne probe sistema daljinskog grejanja obavljene su od 1. do 8. oktobra. Svi toplotni izvori JKP 'Beogradske elektrane', odnosno 14 toplana i 15 kotlarnica, isporučuju toplotnu energiju korisnicima, rekao je Vukić.

On je apelovao na građane da tokom prvih dana toplih proba imaju strpljenja i da prijavljuju isključivo curenje vode iz instalacija i slučajeve u kojima cele zgrade nemaju grejanje.

Takvi kvarovi mogu se prijaviti pozivom na broj Servisnog centra Grada Beograda 11-0-11. Iz 'Beogradskih elektrana' apelujemo i na upravnike stambenih zajednica da podnose prijave kako bi eventualni problemi bili rešeni što efikasnije, rekao je Vukić.