brat i sestra ponosni na svoje selo

brat i sestra ponosni na svoje selo

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Dvanaestogodišnji Filip i desetogodišnja Nikolina Prodanović iz ivanjičkog sela Budoželja svakodnevno brinu o velikom broju životinja – od koza i ovaca do kokošaka, patki i gusaka, krava...

Hrane ih, izvode na ispašu, a uz sve to su i odlični đaci. Iako planiraju da završe fakultete, sigurni su da se života na selu i svojih životinja nikada neće odreći.

- Milka! Milka! Odi, Mile, ajde!, tako Filip doziva svoju ljubimicu među kozama - Milku koja mu se odmah odazove kad čuje svoje ime.

Selo Budoželja, porodica Prodanović. Malom domaćinu Filipu je 12, a njegovoj sestri Nikolini - 10.

1/10 Vidi galeriju Planovi malog domaćina Filipa iz ivanjičkog sela Budoželja Foto: Infoliga Youtube Printscreen

Brat i sestra veoma neobični za današnje vreme - dvoje dece koja žele svoj život da nastave na selu. Obožavaju životinje i svaki dan se bave seoskim poslovima, i svaki znaju.

I u štalu, i za stokom, i u kokošinjac i kod svinja, jer na selu nema sedenja, mora da se radi. Ali Filip voli svoje životinje i ništa mu nije teško iako i on i sestra imaju obaveze i u školi i da uče.

Na pitanje odakle mu tolika ljubav prema životinjama, veli:

- Pa, kad sam bio mali, išao sam sa babom u štalu, i tako rodila mi se ljubav prema životinjama. I sad imam njih, i najbolji su mi drugari. Imam pet koza i jarca. Kada ustanem, prvo pomuzem ove dve, i onda ih izvedem ovde napolje. Po podne ih vratim da piju vode i budu malo u štali. Posle ih izvedem, i predveče kad ih vratim, one pasu tuda oko kuće i vole da brste kupine, kaže za ivanjičku Infoligu.

A svaka od njih ima ime i kad ih Filip pozove one dođu, pogotovo Milka.

I to nije sve.

Filip ima još 5-6 vrsta kokošaka, dve vrste patki, 2 vrste gusaka, krave, ovce, svinje... I o svima njima brine podjednako.

I kaže da planira da ostane na selu, a na pitanje zašto, odgovara:

- Pa, imam ljubav prema selu i želeo bih da ovde ostanem.

A kad je reč o planovima sa školom kaže da mu je želja da završi veterinu ili bogosloviju.

I Nikolina je na starijeg brata - i ona voli životinje i pomaže i njemu i dedi. Pa i ona želi da ostane na selu iako planira da završi školu.