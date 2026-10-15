KAD USTANE, MALI DOMAĆIN PRVO POMUZE KOZE! Filip (12) hoće škole da završi, ali se ni on, ni sestra svog sela ne odriču! Da ga napuste, ne pada im na pamet
Dvanaestogodišnji Filip i desetogodišnja Nikolina Prodanović iz ivanjičkog sela Budoželja svakodnevno brinu o velikom broju životinja – od koza i ovaca do kokošaka, patki i gusaka, krava...
Hrane ih, izvode na ispašu, a uz sve to su i odlični đaci. Iako planiraju da završe fakultete, sigurni su da se života na selu i svojih životinja nikada neće odreći.
- Milka! Milka! Odi, Mile, ajde!, tako Filip doziva svoju ljubimicu među kozama - Milku koja mu se odmah odazove kad čuje svoje ime.
Selo Budoželja, porodica Prodanović. Malom domaćinu Filipu je 12, a njegovoj sestri Nikolini - 10.
Brat i sestra veoma neobični za današnje vreme - dvoje dece koja žele svoj život da nastave na selu. Obožavaju životinje i svaki dan se bave seoskim poslovima, i svaki znaju.
I u štalu, i za stokom, i u kokošinjac i kod svinja, jer na selu nema sedenja, mora da se radi. Ali Filip voli svoje životinje i ništa mu nije teško iako i on i sestra imaju obaveze i u školi i da uče.
Na pitanje odakle mu tolika ljubav prema životinjama, veli:
- Pa, kad sam bio mali, išao sam sa babom u štalu, i tako rodila mi se ljubav prema životinjama. I sad imam njih, i najbolji su mi drugari. Imam pet koza i jarca. Kada ustanem, prvo pomuzem ove dve, i onda ih izvedem ovde napolje. Po podne ih vratim da piju vode i budu malo u štali. Posle ih izvedem, i predveče kad ih vratim, one pasu tuda oko kuće i vole da brste kupine, kaže za ivanjičku Infoligu.
A svaka od njih ima ime i kad ih Filip pozove one dođu, pogotovo Milka.
I to nije sve.
Filip ima još 5-6 vrsta kokošaka, dve vrste patki, 2 vrste gusaka, krave, ovce, svinje... I o svima njima brine podjednako.
I kaže da planira da ostane na selu, a na pitanje zašto, odgovara:
- Pa, imam ljubav prema selu i želeo bih da ovde ostanem.
A kad je reč o planovima sa školom kaže da mu je želja da završi veterinu ili bogosloviju.
I Nikolina je na starijeg brata - i ona voli životinje i pomaže i njemu i dedi. Pa i ona želi da ostane na selu iako planira da završi školu.
Filip i Nikolina Prodanović svojim primerom pokazuju da selo ima budućnost, dok god postoje deca koja ga vole i ne odriču ga se.
Kurir.rs/Youtube Infoliga