Nakon sastanka usledio je obilazak pogona za izradu čaura srednjeg i velikog kalibra, pogona za mehaničku obradu rezanjem, kao i objekata „Artiljerija“ i „Kompletiranje municije velikog kalibra od 76 mm do 155 mm i laboracija“.

- Iza uspešnog poslovanja „Slobode“ stoje ljudi čiji rad, odgovornost i odnos prema poslu čine temelj njenog funkcionisanja. To iskustvo i stručnost predstavljaju značajan oslonac za dalji razvoj fabrike, ali i za opremanje naše Vojske naoružanjem i vojnom opremom domaće proizvodnje. Želimo da naše fabrike razvijaju svoje mogućnosti, unapređuju proizvodnju i odgovaraju na sve zahtevnije potrebe sistema odbrane. Napredak „Slobode“ zato nije važan samo za ovu kompaniju i njene zaposlene, već i za sposobnost naše zemlje da se osloni na sopstvene proizvodne kapacitete – rekao je ministar odbrane.