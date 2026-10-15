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Ministar odbrane Bratislav Gašić obišao je danas kompaniju „Sloboda“ AD u Čačku.

Tim povodom, održan je sastanak sa generalnim direktorom kompanije Zoranom Stefanovićem i rukovodstvom fabrike, tokom kojeg su ministru Gašiću predstavljeni ostvareni rezultati poslovanja, kao i planovi za naredni period.

Nakon sastanka usledio je obilazak pogona za izradu čaura srednjeg i velikog kalibra, pogona za mehaničku obradu rezanjem, kao i objekata „Artiljerija“ i „Kompletiranje municije velikog kalibra od 76 mm do 155 mm i laboracija“.

Ministar Gašić posetio kompaniju "Sloboda" u Čačku Foto: Ministarstvo odbrane

Tokom obilaska pogona čačanske fabrike, ministar Gašić razgovarao je sa radnicima o specifičnostima proizvodnje i njihovom svakodnevnom radu. On je tom prilikom istakao značaj njihove stručnosti i iskustva za dalji razvoj kompanije.

- Iza uspešnog poslovanja „Slobode“ stoje ljudi čiji rad, odgovornost i odnos prema poslu čine temelj njenog funkcionisanja. To iskustvo i stručnost predstavljaju značajan oslonac za dalji razvoj fabrike, ali i za opremanje naše Vojske naoružanjem i vojnom opremom domaće proizvodnje. Želimo da naše fabrike razvijaju svoje mogućnosti, unapređuju proizvodnju i odgovaraju na sve zahtevnije potrebe sistema odbrane. Napredak „Slobode“ zato nije važan samo za ovu kompaniju i njene zaposlene, već i za sposobnost naše zemlje da se osloni na sopstvene proizvodne kapacitete – rekao je ministar odbrane.

Današnjem obilasku prisustvovao je vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović.

Kurir.rs

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