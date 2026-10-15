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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu, čiju je realizaciju Ministarstvo podržalo sa 4 miliona dinara, u saradnji sa Udruženjem „Devojke sa krilima“ koje je osnovala Dejana Bačko.

Ministarka je istakla da je ovaj centar mnogo više od galerije i izložbenog prostora - on je mesto nade, stvaralaštva i otkrivanja talenata, u kojem će osobe sa invaliditetom imati priliku da razvijaju svoje sposobnosti i pronađu novu inspiraciju.

- Kada su nemoćne ruke, kada su nemoćne noge, kada nam klone telo, važno je da se naš duh uspravi. LJudi koji su svojim karakterom, ljubavlju i požrtvovanjem prevazišli prepreke pokazuju nam da predaja nikada ne sme da bude izbor - poručila je Đurđević Stamenkovski.

1/12 Vidi galeriju Ministarka Stamenkovski na otvaranju Kreativnog centra za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Podsetila je da je Dejana bila jedna od dobitnica nagrade „Milunka Savić“, koju je Ministarstvo ustanovilo kako bi istaklo žene čiji život i dela predstavljaju inspiraciju čitavom društvu.

Govoreći o podršci osobama sa invaliditetom, ministarka je navela da je u 2026. godini izdvojen do sada najveći budžet za unapređenje njihovog položaja. Između ostalog, obezbeđena su sredstva za 12 pristupačnih kombi vozila, nabavku kampera koji putuje Srbijom i uklanjanje arhitektonskih barijera.

Ona je najavila da se u 2027. godini očekuje usvajanje Zakona o evidenciji i registru osoba sa invaliditetom, koji će doprineti kreiranju efikasnijih mera podrške.

„Želimo da inkluzivna Srbija bude deo našeg predstavljanja na izložbi EXPO 2027. Ovakvi ljudi su bogatstvo Novog Sada i blago Srbije. Oni su naši najbolji ambasadori, jer svojim životom i delima pokazuju vrednosti u koje verujemo i za koje se borimo“, istakla je ministarka.