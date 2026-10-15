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„Žene na selu, koje imaju više od 65 godina a nisu u penziji i nikada neće biti, s pravom čekaju na konačno uvođenje socijalne – garantovane penzije, ne manje od 20 hiljada dinara”, izjavio je Milan Krkobabić ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu, povodom Međunarodnog dana žena na selu i dodao:

Milan Krkobabić Foto: Saša Đorđević

„ Korisno je ponoviti_- Za nas, za društvo u celini, od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije.

Milan Krkobabić Foto: Amir Hamzagić

Kada to imamo na umu, na nama je da nešto da uradimo kao društvo, kao država, za te žene. Moramo da poradimo na njihovom socio-ekonomskom položaju. Moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju. Niti imaju, niti se pitaju.

Milan Krkobabić Foto: Emil Vaš

Šta hoćemo? Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu, hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, a onda i da im vratimo ljudsko dostojanstvo. One to zaslužuju!” poručio je Krkobabić.

Milan Krkobabić Foto: Emil Vaš