Krkobabić: Za žene na selu socijalna – garantovana penzija ne manja od 20 hiljada dinara
„Žene na selu, koje imaju više od 65 godina a nisu u penziji i nikada neće biti, s pravom čekaju na konačno uvođenje socijalne – garantovane penzije, ne manje od 20 hiljada dinara”, izjavio je Milan Krkobabić ministar za brigu o selu u tehničkom mandatu, povodom Međunarodnog dana žena na selu i dodao:
„ Korisno je ponoviti_- Za nas, za društvo u celini, od posebne nacionalne i državne važnosti je da postignemo saglasje oko toga da su žene u selima ključni, odlučujući i najvitalniji deo odbrane opstanka sela Srbije.
Kada to imamo na umu, na nama je da nešto da uradimo kao društvo, kao država, za te žene. Moramo da poradimo na njihovom socio-ekonomskom položaju. Moraju od nečega da žive, moraju nešto da imaju i moraju za nešto da se pitaju. Niti imaju, niti se pitaju.
Šta hoćemo? Hoćemo da te naše majke, bake, sestre, supruge dobiju jednu novu ulogu, hoćemo da im omogućimo stabilan izvor egzistencije, a onda i da im vratimo ljudsko dostojanstvo. One to zaslužuju!” poručio je Krkobabić.