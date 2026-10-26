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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo, u ponedeljak, 26. oktobra 2026. godine, od 10 do 15 sati, bez vode će ostati potrošači u naseljima Nenadovcu, Glumčevom brdu, Staroj Lipovici, Dražanovcu, kao i u ulicama 29. novembra, Lipovičkom putu, Branislava Jovanovića, Timočkom putu, Prvomajskoj i okolnim.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

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