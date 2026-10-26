VRAČAR, ČUKARICA, ZEMUN... Bez struje danas i ove 3 beogradske opštine
Spisak isključenja struje u Beogradu.
Vračar
11:00 - 14:00 BJELANOVIĆEVA: 2,
Čukarica
08:30 - 16:00 Naselje SREMČICA: ACE TRIČKOVIĆA: 2,1-3, ČITAČKA: 32-34,38-40A,44-60,25,29-39,
Zemun
08:30 - 11:30 AUTOPUT ZA NOVI SAD: 180, BATAJNIČKI DRUM: 8F,18B-18C,23-23V/5,
Obrenovac
09:00 - 14:00 Naselje OBRENOVAC: AVALSKA: 2-14,1-55, BOGDANA JAKOVLjEVIĆA: 18-28,19-29A, CARICE MILICE: 2-8,12-30,1-17,21,27, DEČANSKA: 2,12-20,1-29, GRAČANIČKA: 2-20,1-27, MILOSAVA PAVLOVIĆA: 17-27, MILOVANA GLIŠIĆA: 2-14,1-17,33-35, NEMANjINA: 100A-128, RAVNOGORSKA: 10, ŠUMARICE: 4-14,18-20,1-9,13-51, VOJVODE STEPE: 1,5,
08:30 - 15:00 Naselje BALjEVAC: KOD DOMA: 98A-100,104,1,91A,117, MAKSIMOVIĆA KRAJ: 88,91B, NEMA NAZIVA ULICE: 0,68-70,94,100,75,89-93,117,141, OSREDAK: 80-82E,86D,90-92B,106A,116G,85B,91A-91B,101A, ŠKOLA: 0,64A,70,78B,82D,106D,116,136,1,51,67,71A,75-77A,99A-101A,117,141, SREDNjI KRAJ: 79,
Mladenovac
09:00 - 14:00 Naselje VLAŠKA: BEOGRADSKI PUT: 94A,122,144,152,210A-212,17,29, ČESTE: bb,18-20,36-40,46,13-17,23,29,39-45,49-55,59,77,83, KOSNI PUT: 26,88A,122,1A,33,65B, MIHAILA PUPINA: 10A,26A, STARI PUT: 25, VLAŠKA: 30-32,66A,74,80A,90A,96,102A,116,1,19A,29-29A,43A,49A,75A,93,103-105,123,
Lazarevac
09:00 - 11:00 Igmanska 1-25, 2-18a, Druge Šumadijske brigade 2, Dr. Đorđa Kovačevića 1,1a,1b.
09:00 - 12:00 Svetog Save 23-37,38-52, Kralja Petra Prvog 33-59.
10:00 - 13:00 Mionica: Gornja Toplica (zaseok Kovačevići-prema Simiću).
Kurir.rs