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Cene nekretnina u Srbiji i dalje su neizvesne i poprilično visoke i to ne samo u Beogradu, već i u unutrašnjosti zemlje. Oglašena cena kvadrata stana u Čačku dostigla je u oktobru 1.600 do 1.750 evra, novogradnja se prodaje po 1.700 do 1.780 evra po kvadratu, a pojedini luksuzni stanovi u strogom centru nude se i po 2.600 do 2.770 evra, što je skuplje od mnogih delova Beograda.

Istovremeno, ko u Čačku traži kuću za dugoročno iznajmljivanje ima izbor od svega tri oglasa.

- Trenutno prosečna cena starogradnje iznosi od nekih 1.200 do oko 1.900 evra, u zavisnosti da li je i u kojoj meri renovirana. Stan se u Čačku proda prosečno za 58 dana, a najtraženiji su stanovi do 60 kvadrata.

Kolike su kirije

Stanovi za izdavanje u Čačku, za razliku od kuća, mogu se naći – garsonjere se nude po 250 evra, dvosobni od 270 do 350, a namešteni dvosobni u Aveniji i do 500 evra mesečno. Stan se u Čačku izda u proseku za 25 dana, rekao je za RINU agent za nekretnine Stefan Petronijević.

Prema podacima RGZ-a, u prvom kvartalu 2026. godine u Čačku je zaključeno 147 kupoprodajnih ugovora po prosečnoj ceni od 1.358 evra po kvadratu, što znači da je prostor za pregovor oko 20 odsto. Agenti za nekretnine ranije su procenili da se renovirana starogradnja u poređenju sa okolnim gradovima, Čačak je u sredini – oko 15 odsto jeftiniji od Kragujevca (1.887 evra) i Valjeva (1.852), a 11 do 12 odsto skuplji od Kraljeva (1.429) i Kruševca (1.444).

Od početka godine oglašene cene u Čačku porasle su između pet i devet odsto, što prati i zvanični RGZ indeks, prema kojem je region Šumadije i zapadne Srbije u poslednjem kvartalu 2025. imao najveći rast prometa stanova u Srbiji, od 7,9 odsto.

Dok se stanovi prodaju brzo i skupo, tržište iznajmljivanja kuća praktično ne postoji. U Čačku su na svim portalima zajedno samo tri kuće za dugoročno izdavanje – u Alvadžinici za 180 evra, u Kablarskoj ulici u centru za 450 evra i jedna četvorosobna kuća u gradu za 850 evra mesečno. Ostali oglasi u kategoriji „kuće za izdavanje“ na KupujemProdajem zapravo su vikendice koje se izdaju na dan, u Ovčar Banji, Slatini i Vidovi, po ceni od 50 do 100 evra dnevno.

Dugoročna kirija za kuću ili sprat kuće kreće se od 120 do 350 evra mesečno – u Kraljevu od 200 do 350, u Užicu 250, u Loznici od 250 do 350, u Gornjem Milanovcu je jedna jedina kuća za 150 evra, dok u Požegi, Arilju, Lučanima, Kosjeriću, Priboju i Novom Pazaru nema nijednog oglasa. Jedino pravo tržište u regionu je Kragujevac, sa 38 oglasa na 4zida i cenama od 400 do 1.500 evra mesečno.