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Radovi na redovnom održavanju u Ulici Milana Rakića, na delu od Ulice učitelja Miloša Jankovića do Kordunaške u opštini Zvezdara, od 26. oktobra do 15. novembra prouzrokovaće potpuno zatvaranje predmetne deonice i izmene u javnom prevozu, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Potpuno zatvaranje dela Ulice Milana Rakića izmeniće trase linija 62 i 64. Vozila na pomenutim linijama će saobraćati na sledeći način:

– u smeru ka Mirijevu i Šumicama: Batutova – Bulevar kralja Aleksandra – Vjekoslava Kovača – Deskaševa – Milana Rakića i dalje redovno, a u smeru ka Zvezdari: Milana Rakića – Deskaševa – Bulevar kralja Aleksandra – Batutova i dalje na redovnoj trasi.

Privremeno se uspostavljaju autobuska stajališta:

– „Deskaševa 1” (smer ka Zvezdari) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi ispred kućnog broja 93, odnosno oko pet metara ispred zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje;
– „Deskaševa 1” (smer ka Šumicama) u Ulici Milana Rakića, na poziciji koja se nalazi prekoputa kućnog broja 95, odnosno oko 40 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Jovane Đaje.

Osim privremenih, vozila će na izmenjenom delu koristiti i sva postojeća stajališta.

Kurir.rs/Beograd.rs

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