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Stopića pećina na Zlatiboru od početka godine zabeležila je oko 90.000 poseta, što je približno 15 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Ukoliko se ovakav trend nastavi, do kraja godine očekuje se da ovaj prirodni dragulj zapadne Srbije poseti više od 100.000 turista.

Prema rečima Momčila Mihailovića, rukovodioca Stopića pećine, jesen je posebno značajna zbog velikog broja đačkih ekskurzija, koje najčešće dolaze od septembra do novembra, dok se tokom praznika očekuje i veći broj gostiju koji odmor provode na Zlatiboru.

Povećano interesovanje posetilaca prati kontinuiran rad na održavanju pećine i unapređenju bezbednosti. Posebna pažnja posvećena je kavanju, odnosno kontrolisanom uklanjanju nestabilnog i pokretnog stenovitog materijala koji bi mogao da predstavlja rizik za posetioce, kao i održavanju staza i pratećeg mobilijara.

Foto: TO Zlatibor



– Svakodnevno radimo na održavanju prostora, jer nam je bezbednost posetilaca na prvom mestu. Zbog toga redovno obavljamo potrebne radove i pripremamo lokalitet za dolazak gostiju. U narednom periodu planirana je i izgradnja nadstrešnice iznad naplatnih rampi, koja će predstavljati dodatnu zaštitu tokom zimskih uslova – ističe Mihailović.

U održavanje i uređenje Stopića pećine ulažu se sredstva Opštine Čajetina i Turističke organizacije Zlatibor, a podršku u aktivnostima na očuvanju ovog zaštićenog prirodnog dobra pruža i Ministarstvo zaštite životne sredine. Rast broja poseta potvrđuje da Stopića pećina ostaje jedna od najznačajnijih turističkih atrakcija Zlatibora, koja privlači kako individualne posetioce, tako i organizovane grupe iz zemlje i inostranstva.