ISKLJUČENJA STRUJE U BEOGRADU: Ovih pet opština biće danas struje, spisak je dugačak
Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom danas ostaju sledeći potrošači:
Vračar 09:00 - 17:00 MAКSIMA GORКOG: 87,
Zvezdara 09:00 - 14:00 Naselje M.MOКRI LUG: STEVE VARGAŠA: 9,
Zemun 09:00 - 16:00 MAGISTRATSКI TRG : 1-3,
Zemun 08:30 - 14:00 BATAJNIČКI DRUM: BB,211b,261-265,269,283A-287,291-293, POLJOPRIVREDNO DOBRO 13 MAJ: BB,BB,BB,BB,2-12,16-18,24,3-19,25-25A, Naselje BATAJNICA: MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 372-374,382, Naselje ZEMUN: BATAJNIČКI DRUM 13 DEO: 301,
Vračar 09:00 - 17:00 Maksima Gorkog 87.
Lazarevac 08:00 - 10:00 Naseljeno mesto Šopić (zaseok Gornja krivaja-prema Mijatovićima).
Lazarevac 08:00 - 12:00 Naseljeno mesto Кruševica (zaseok Dom-prema Panteliću).
Lazarevac 10:30 - 12:30 Naselje Stepojevac (zaseok Beleg-prema Velikim Crljenima).
Lazarevac 13:00 - 15:00 Naselje Dren (zaseok kod škole).