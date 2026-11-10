DELOVI VOŽDOVCA I ZEMUNA DANAS BEZ VODE: Potrošači u ovim ulicama da pripreme zalihe
Od 8.00 do 15.00 sati bez vode će biti potrošači manjeg dela Voždovca, a od 9.00 do 22.00 sata deo korisnika u Zemunu
VOŽDOVAC
Zbog planiranih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Voždovac, u utorak, 10. novembra 2026. godine, u periodu od 8.00 do 15.00 sati, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama u naselju Ripanj:
Stepašinovac
Mali Stepašinovac
Avalska
Jovana Olivera
Generala Milojka Jankovića
Zorke Janković
ZEMUN
Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zemun, u utorak, 10. novembra 2026. godine, u periodu od 9.00 do 22.00 sata, bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama:
Batajnički drum (od Batajničkog druma 7. deo do Poljoprivrednog dobra 13. maj)
Poljoprivredno dobro 13. maj
Batajnički drum 7. deo