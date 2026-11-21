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Crveni krst Beograd ove godine 7. Beogradski polumaraton, koji se održava u nedelju, obezbeđuje sa 65 volontera koji će biti raspoređeni duž trase kojom učesnici trče, a postaviće i poljsku bolnicu "Arena“, izjavio je Srđan Božić, saradnik Crvenog krsta.

Koncept i postavka sanitetskog obezbeđivanja ovakvih javnih manifestacija dovedeni su do nivoa koji ne samo da prati sportske manifestacije u svetu, već po mnogim stvarima izlazi i korak dalje, čime se Beograd ucrtava na mapu sportskih manifestacija sa gotovo besprekornom koordinacijom timova koji su tu da učesnicima i posmatračima pruže prvu pomoć, rekao je on za Tanjug.

“Ove godine jedna od pozicija naših timova, kao i prethodnih godina, nalazi se u okviru zone cilja, pa će tako timovi volontera biti zaduženi za prolazak polumaratonaca kako bi se nakon trijaže onih kojima je ukazana pomoć pružilo dodatno vreme za oporavak. Crveni krst Beograd će postaviti poljsku bolnicu 'Arena', orijentisanu na strani Bulevara Zorana Đinđića, gde će naši volonterski timovi imati prilike da onima koji zatraže pomoć posvete više vremena i uz lekare koji su deo tima se na toj lokaciji može definitivno uraditi procena o potrebi da se lice transportuje u neki od medicinskih centara”, rekao je Božić.

Kako je istakao, sem na trijažnom punktu i u poljskoj bolnici, važno je napomenuti da Crveni krst Beograd trasu pokriva i desetinama volontera, pa je pristup i zbrinjavanje osobe moguć za kratko vreme jer je sa 65 volontera obučenih za pružanje pomoći koji su raspoređeni na 22 pozicije u mogućnosti da reaguje brzo i adekvatno.