Beograd
NOĆ U BEOGRADU OBELEŽILE SAOBRAĆAJKE: Tri osobe povređene, Hitna pomoć imala pune ruke posla
- Tokom noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće, u kojima su lakše povređene tri osobe.
- Hitna pomoć je imala 142 intervencije, od čega 14 na javnom mestu.
- Najviše su se javljali hronični bolesnici.
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Tri osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nesreće koje su se dogodile u toku noći, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 142 intervencije od kojih je 14 obavljeno na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.
(Kurir.rs/Tanjug)
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