VEĆE PLATE ZA BEOGRADSKE VASPITAČICE: Sa drugim delom januara i dodatno povećanje od 6 odsto

BEOGRAD - Zaposleni u predškolskim ustanovama u prestonici sa drugim delom januarske plate dobiće i dodatno povećanje od šest odsto, najavio je danas beogradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak.

"Sa drugim delom januarske plate dobiće uvećanje. Mislimo da je to dobar model, oni kvalitetno rade, to je jedan od najodgovornijih poslova. Na ovaj način ih nagrađujemo jer imamo mogućnosti za to, imamo istorijski, razvojni budžet grada", rekao je Gak.

Plate vaspitačica iznose od 30.000 do 60.000 dinara. Krajem prošle godine sindikati su tražili povećanje od 15 odsto, a u republičkom budžetu predviđeno je povećanje od sedam odsto.

Gak je kazao da će na republičko uvećanje grad dodati još šest odsto i da će se to osetiti na drugom delu plate.

Najavio je i potpisivanje novog kolektivnog ugovora, koji će doneti dodatne benefite za zaposlene u predškolskim ustanovama. Tim ugovorom predviđena je i solidarna pomoć zaposlenima od oko 20.000 dinara, koja će biti uplaćena do juna.

Dobre vesti mogu da čuju i nastavnici u produženom boravku čija dnevnica će sa sadašnja 833 dinara porasti na 1.666 dinara od drugog polugodišta. Iako su kapaciteti u vrtićima povećani, ima još zaposlenih roditelja za čiju decu nema mesta u predškolskim ustanovama.

Gak je kazao da će se nastaviti saradnja sa privatnim ustanovama, ali i sa Sekretarijatom za investicije kako bi se ti kapaciteti proširili.

