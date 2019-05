STIŽE POJAČANJE U GSP: Vlada Srbije odobrila prijem 184 vozača

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio da je Vlada Srbije danas odobrila Gradu Beogradu prijem 184 vozača u Gradsko saobraćajno preduzeće "Beograd".

Nadležna komisija Vlade Srbije odobrila je danas Gradu Beogradu prijem 184 vozača, od čega 84 u stalni radni odnos, a 100 na određeno vreme, rekao je Vesić, navodeći da u ovom trenutku GSP-u nedostaje 120 vozača, jer na ovim poslovima radi 2.685, a potrebno je 2.805 vozača.

Vesić je, saopštio je Beoinfo, rekao da danas u GSP-u prosečna plata iznosi 65.000 dinara, dok je prošle godine bila 52.000 dinara, čime je Grad Beograd pokazao da je veoma važno da vozači budu bolje plaćeni i da se vodi računa o životnom standardu kako njih tako i drugih zaposlenih u komunalnom sistemu grada.

On je istakao da će do petka, 31. maja, na ulicama Beograda biti 40 novih autobusa, a do 24. juna još 30, dok će do kraja septembra u pogonu biti još 174 nova autobusa, što znači ukupno 244 nova vozila.

Vesić je istakao da je neophodno da naplata karata za prevoz bude bolja i pozvao sve kompanije da poštuju mišljenje Ministarstva finansija i kupuju mesečne karte za zaposlene ili da opravdaju trošenje tih sredstava orginalnim računima.

Poreska uprava Srbije je nedavno, na zahtev Privredne komore Srbije, kompanijama koje posluju u Beogradu poslala jasno uputstvo kako se sprovodi mišljenje Ministarstva finansija, a nedavno sam se sastao i sa državnim revizorom koji mi je obećao da će prilikom kontrole javnih preduzeća, državnih organa i organa lokalne samouprave utvrđivati kako se sprovodi ovo mišljenje, rekao je Vesić i dodao da karte u prevozu moraju da se plaćaju.

(Kurir.rs/Tanjug)

