PORESKA INSPEKCIJA KRENULA U PROVERU FIRMI: Nema računa - nema naknade za prevoz!

Sve je izvesnije da će državna i privatna preduzeća definitivno morati da pravdaju svaki dinar isplaćen zaposlenima za prevoz pošto je Poreska uprava već počela sa inspekcijama i kontrolama!

Podsetimo, po mišljenju Ministarstva finansija, poslodavci su dužni da za isplate zaposlenima na ime naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada poseduju verodostojne računovodstvene isprave i to: račun za kupovinu mesečne pretplatne karte, dnevne ili karte za jednu vožnju u javnom prevozu, račun za gorivo u slučaju korišćenja sopstvenog vozila, eventualno za minibus, pa čak i za taksi...

Iako su mnogi i dalje skeptični da je ovo primenljivo u praksi, u Poreskoj upravi, koja je zadužena za kontrolu računa, tvrde suprotno.

foto: Zorana Jev

"Naši inspektori su početkom meseca krenuli u kontrole, sve se odvija u skladu sa zahtevima Ministarstva finansija. Do sada su završene dve do tri kontrole, a neke vidljivije rezultate možemo da očekujemo do kraja leta", kaže Ivan Paligorić iz Poreske uprave.

Pojedini poslodavci su već pre nekoliko meseci tražili od zaposlenih da prikupljaju račune od karata u gradskom prevozu ili od benzina na pumpama.

"U ovoj situaciji poslodavci imaju najviše posla jer oni kontrolišu isečke računa, dok ih Poreska uprava samo supkontroliše", dodaje Paligorić.

Poslodavci nisu nimalo oduševljeni ovom odlukom i smatraju da je to za njih samo još jedan namet.

"Novac za prevoz koji je po zakonu do sada mogao da bude neoporezovan sada se posmatra kao redovan deo primanja i biće oporezovan", kaže Nebojša Atanacković, predsednik Unije poslodavaca.

foto: Profimedia

Kako kaže, ovo bi moglo da dovede do bolnih promena.

"Do sada je bilo moguće naknadu za prevoz dati zaposlenima u kešu, a lista imena na koju se potpišu da su primili novac bila je merodavan dokument. Međutim, sada kada se sve pravda računima, firme sa većim brojem zaposlenih će možda morati da zaposle još nekog u administraciji koji bi se bavio samo ovim kontrolama", dodaje Atanacković.

Nije tajna da su na ovome naročito insistirali čelnici Grada Beograda, s obzirom na veoma lošu naplatu gradskog prevoza u prestonici.

"U Beogradu je 2018. bilo oko 717.000 zaposlenih, a od toga je samo 114.000 imalo mesečne pretplatne karte. Ne voze se svi gradskim prevozom, ali naša procena je da između 200.000 i 300.000 ljudi ne plaća karte. Ukoliko bi samo 100.000 od pomenutog broja plaćalo, Grad bi mogao da nabavi 180 novih autobusa godišnj", rekao je u više navrata zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

foto: Vladimir Šporčić

Nije tajna, ovo je samo još jedan pokušaj gradskih vlasti da se disciplinuju korisnici gradskog prevoza koji poslednjih godina, barem prema izjavama nadležnih, sve ređe plaćaju gradski prevoz.

"Potrebno je da se poveća svest građana o plaćanju gradskog prevoza, koje je sada ispod 30 odsto. Na drugoj strani, Novi Sad ima 80 odsto naplate karata", rekao je gradonačelnik prof. dr Zoran Radojičić.

Dakle, nemojte da vas narednih nedelja ili meseci iznenadi zahtev vašeg poslodavca da redovno prikupljate račune kojima plaćate putovanje do posla i nazad do kuće.

Šta treba skupljati

- račun za mesečnu kartu u gradskom prevozu - račun za pojedinačne karte u gradskom prevozu - račun za kupljeno gorivo na pumpi - kupljene karte u minibusevima - račun za vožnju taksijem

(Kurir.rs/Blic)

