VESIĆ O ZAGAĐENJU VAZDUHA U BEOGRADU: Individualna ložišta i automobili najveći zagađivači

Zagađenje koje je proteklih dana uplašilo Beograđane nije ništa veće nego što je to bilo i proteklih godina, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je rekao da su ti podaci došli sa međunarodnih sajtova koji inače koriste podatke sa naših mernih stanica, a mogli smo da vidimo da problem sa zagađenjem ima i ceo Balkan - Sarajevo, Zagreb, Skoplje i drugi gradovi.

- Vremenske prilike su bile takve da nije bilo vetra, što je uticalo na povećano zagađenje, rekao je Vesić.

Naveo je da postoje dva najveća izvora zagađenosti - individualna ložišta i automobilski saobraćaj.

- U Beogradu ima oko 300.000 individualnih ložišta, i to samo onih koji su u sistemu odžačara, a procene su da ih ima ukupno sigurno oko 500-600 hiljada. To su svi oni koji lože u svojim kućama, i to uglavnom ugalj, a imate i majstorske radionice koje lože svašta. Tako, na primer, stolarske i automehaničarske radionice lože otpadno ulje ili automobilske gume - rekao je Vesić.

Kada je reč o automobilima, njih u Beogradu ima 536.000 dok je ukupno svih vozila čak 730.000, kaže zamenik gradonačelnika.

- Moramo biti pošteni i priznati da smo mi ti koji zagađujemo životnu okolinu. Imamo 86.000 automobila više nego pre šest godina, a mnogi od njih su 'euro 3' koji najviše utiču na zagađenje - objasnio je Vesić dodajući da će država verovatno zabranti uvoz takvih vozila.

On je naveo da je grad proteklih godina dosta učinio po pitanju zaštite životne sredine, pomenuvši da je urađeno 27.000 metara kvadratnih pešačkih zona i za gotovo za jedan odsto povećan broj zelenih površina.

- Moram da vam kažem da je sa zgrade Tanjuga skinuta merna stanica, jer u tom delu grada nema zagađenja. Obilićev, Kosančićev i Topličin venac postali su pešačka zona. Nema automobila - nema zagađenja. A sećate se kakav su haos pravili protivnici tih rekonstrukcija i promena. Moramo da se odlučimo da li ćemo da dajemo prednost pešačkom i biciklističkom saobraćaju ili ćemo da imamo automobile - rekao je Vesić.

On je podsetio da su organizacije koji sada prozivaju grad zbog zagađenja je organizovale proteste zbog širenja trolejbuske mreže kroz Venizelisovu ulicu.

- Moramo sami da se odlučimo da li želimo da živimo zdravo ili ne. Ako prođete Novim Beogradom, videćete koliko ima parkriranih automobila upravo po biciiklističkim stazama - rekao je Vesić.

Dodaoje da je predložio uvođenje prevoza na rekama, poput onog koji postoji u Amsterdamu i Beču.

Prema Vesićevim rečima, i izgradnja gondole, koja takođe nailazi na protivnike, jeste uvođenje vida ekološkog prevoza.

On je rekao i da u Beogradu neće biti uvođenja par-nepar sistema vozila, jer to nije izvodljivo u ovom trenutku dok grad nema metro.

