LOŠE NAJAVE METEOROLOGA: Od sutra pogoršanje kvaliteta vazduha i to u ovim delovima Srbije, evo gde je NAJKRITIČNIJE

Meteorolog Đorđe Đurić kaže da je košava, koja je juče duvala, rasterala je maglu i smanjila zagađenje u košavskom području, dok je u ostalim delovima Srbije koncentracija štetnih materija u vazduhu i dalje bila znatno povećana.

U celoj Srbiji danas će, kako ističe, duvati vetrić, koji ništa neće promeniti. Snažnijeg vetra narednih dana nema na vidiku.

- U košavskom području smo u subotu malo prodisali, ali dobar deo Srbije i dalje diše katastrofalno, i to je, pre svega, slučaj u Negotinskoj krajini, Bačkoj, Podrinju, Mačvi i kotlinama zapadne Srbije. Ti delovi zemlje su i dalje pod maglom i nije došlo do poboljšanja vazduha ili je poboljšanje zanemarljivo. Međutim, od ponedeljka, tamo gde je za vikend bilo nešto bolje doći će do pogoršanja. Da bi se poboljšao kvalitet vazduha u svim delovima Srbije, bilo bi dobro da duva snažan severozapadni vetar. Međutim, njega narednih dana nema na vidiku - objašnjava za Đorđe Đurić, meteorolog Weather2Umbrella.

Narodne sedmice, kako navodi, najkritičnije će biti na području Vojvodine, Beograda, Mačve i Podrinja, kao i u onim delovima gde postoje najveći zagađivači.

Đurić kaže i da zagađenje i magla nisu ništa novo, da se to događalo i prethodnih godina, samo što je tada vetar duvao češće, pa u kontinuitetu nije bilo toliko dana sa tako zagađenim vazduhom.

- Mi smo prethodnih dana bili kao pod nekim poklopcem, odnosno, imali smo snažan anticiklon i visok pritisak, bez ikakvog strujanja vazduha. To je kao da sedite u kancelariji i da je sve zatvoreno. Na to dodajte cigarete, odnosno, ako se puši celog dana u takvoj zatvorenoj prostoriji isto je kao situacija kakvu smo imali prethodnih dana u gradovima i svim naseljenim mestima. Na pojavu magle nismo uticali mi, već ju je stvorila priroda, ali jesmo na zagađenje, i to zbog izduvnih gasova i raznih postrojenja - navodi Đurić.

Bez pravog snega do kraja meseca Meteorolog Đorđe Đurić navodi da se danas očekuje slab sneg u centralnom i zapadnim delovima Srbije, a pokoja pahulja mogla bi da padne i u Beogradu. - Do kraja meseca ne treba očekivati neki pravi zimski scenario u smislu obilnih padavina i neke ozbiljnije promene vremena - navodi Đurić.

