Najstariji sugrađani ostaju naš prioritet i u narednoj godini

Beograd je grad u stanju duboke demografske starosti, a upravo je racionalan i human odnos prema populaciji najstarijih sugrađana vodeći princip politike Grada Beograda. Stariji ljudi, kao i svi drugi, imaju svoja prava, koja su bila zanemarena u prošlim vremenima, kaže u razgovoru za Kurir Nataša Stanisavljević, gradska sekretarka za socijalnu zaštitu.

- U okviru radne jedinice Dnevni centri i klubovi Gerontološkog centra Beograd funkcionišu 32 kluba za stara lica i 14 službi pomoći u kući na teritoriji grada Beograda. Usluge pomoći u kući gerontodomaćice pružaju za preko 2.500 korisnika na 14 beogradskih opština. Otvoreno je 13 novih klubova za penzionere i kompletno su renovirana četiri kluba. U Beogradu sada imamo 32 kluba za penzionere, a 2013. godine je bilo 20 klubova. Svakodnevno osluškujemo potrebe penzionera, kojih je u Beogradu oko 402.000. U budžetu za 2021. godinu predvideli smo sanaciju i investiciono održavanje Kluba za stare u Grockoj, a tekuće održavanje Kluba za stare na opštini Sopot.

Koje aktivnosti pružaju klubovi za starije sugrađane?

- Zdravo starenje predstavlja jedan od osnovnih stubova socijalne zaštite. U skladu sa tim razvili smo različite programske sadržaje, a ono što je najvažnije, usluge su besplatne. Na godišnjem nivou usluge klubova koristi više od 10.000 osoba starijih od 65 godina. Penzioneri ovde mogu da upoznaju nove ljude, promene rutinu, izađu iz kuće, prošire vidike i nauče nešto novo, postanu komunikativniji, uživaju u živim razgovorima. Klubovi su lepi gradski prostori i prijateljske zajednice za seniore. Na raspolaganju su im kurs dekupaža, kurs engleskog jezika, kurs makramea, kurs štrikanja, kurs heklanja, kurs fotografije, kurs slikanja, rekreativne vežbe.

Kako izgleda pomoć u kući inače, a kako sada tokom pandemije?

- Pomoć u kući obezbeđuje se u trajanju do dva sata dnevno po korisniku, tri ili pet dana u sedmici, osim subotom i nedeljom. Sastoji se od pripremanja obroka, održavanja odevnih predmeta, posteljine, higijene stana, zagrevanja prostorija, nabavke prehrambenih namirnica i sredstava za higijenu, odvođenja korisnika do lekara i preuzimanja recepata, nabavke lekova i obavljanja drugih poslova, zavisno od potreba korisnika. U ovom trenutku 538 gerontodomaćica je na terenu i obavljaju svoj posao za 2.300 korisnika. One od sredine marta nabavljene namirnice i lekove dostavljaju korisnicima na ulaznim vratima njihovog domaćinstva. Zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite koji su u direktnom radu sa korisnicima, gde se ubrajaju i gerontodomaćice, omogućili smo jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 10.000 dinara po zaposlenom.

Prva besplatna popustna kartica SENIOR KARTICE KORISTI 200.000 PENZIONERA Od pre tri godine pokrenuta je Senior kartica, koja predstavlja široki paket usluga i pogodnosti za najstarije: - U Beogradu je oko 200.000 penzionera podiglo ovu karticu. Ovo je jedan od načina da kažemo hvala penzionerima koji su izgradili ovaj grad. Cilj nam je da naši najstariji sugrađani ostvare uštede u kućnom budžetu.

