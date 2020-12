OVO ŠTO IMA BEOGRAD, NEMAJU BERLIN I LONDON: Nema dočeka Nove godine, ali u srpskoj prestonici može da se ŽIVI NORMALNO

Grad Beograd zadovoljan je današnjim odlukama Kriznog štaba povodom mera u borbi protiv virusa kovid 19 koje su jednoglasno donesene, poručuje zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je na svom Fejsbuk profilu napisao:

"Кrizni štab je doneo odluku da se sadašnje trajanje mera koje podrazumevaju da ugostiteljski, maloprodajni objekti i uslužne deletnosti rade do 11. januara do 20.00 sati. Ove mere su uvedene pre sedam dana na predlog Grada Beograda i Privredne komore Srbije. Drago nam je što je Кrizni štab omogućio da 31.12. i 1.1. ugostiteljski objekti rade do 18.00 sati, a maloprodajni objekti do 20.00 sati. Tako će privreda moći da radi, a ljudi koliko - toliko uz poštovanje zaštitnih mera moći će da žive normalno".

Vesić je apostrofirao javno zdravlje kao prioritet.

"Naravno, zaštita javnog zdravlja je naš prioritet i da smo u pravu pokazuje broj zaraženih koji je svakog dana sve manji. Imali smo razumevanje za predlog lekara da se ne omogući organizovan doček Nove godine. Odluka je bila teška, ali razumemo da bi omogućavanje organizovanog dočeka bilo epidemiološki veoma opasno u ovom trenutku. Grad Beograd se izborio za svoju privredu da radi, da se čuvaju radna mesta i da se omogući normalan život. Danas restorani i maloprodajni objekti ne rade u Berlinu, Minhenu, Beču, Londonu i mnogim drugim evropskim metropolama. U Beogradu se živi i radi".

