DA LI BISTE ŽIVELI U MINI-STANU U CENTRU BEOGRADA, RECIMO U 9 KVADRATA?! Je li skupo 150 evra za 15 kvadrata kod Balkanske? ANKETA

Maleni, skučeni stanovi su skoro pa sinonim za tržište nekretnina u Japanu ili Kini, ali se taj trend polako prenosi i na Srbiju... Najpopularniji su stanovi veličine 40 do 50 kvadrata, mada i oni manji sve češće imaju svoje (za)kupce.

Godinama unazad na domaćem tržištu najpopularniji su mali (manji) stanovi, ali pod tim uglavnom mislimo da one čija kvadratura prelazi 25 m2, pa ide do nekih 40 ili 45 metara kvadratnih.

Međutim, šta je s onim nekretnima veličine ispod 20 kvadrata?

Nema ih tako malo u Srbiji, pre svega, u našem glavnom gradu. U proseku imaju 15 do 18 m2, mada ima i stambenih jedinica od svega 9 kvadrata, i totako skockanih, na dobroj lokaciji, da se mogu i naplatiti.

Znamo da su Japanci i Kinezi navikli da žive u ogromnim zgradama, s mnogo skučenih stanova, ali to gotovo nikada nije bio trend kod nas. Kako je Beograd počeo da se širi, a sve je više ulaganja i privatnih građevinskih/arhitektonskih firmi, tako je došlo do buma mini stanova.

Pogledajte život u 8 kvadrata, neverovatno!

Enterijeristi "jedva čekaju" malene kvadrature, jer su im izazov. Kako u 10 ili 15 kvadrata "spakovati" sobu, kuhinju, kupatilo, kao tri osnovne prostorije u stanu? Nevezano za cenu i uređenje, postavlja se pitanje da li ovako maleni stanovi bude klaustrofobiju?

Negde je život u malom, uzanom stanu i stvar kulture, kao recimo, u Aziji. Jedna devojka je pre nekoliko godinama opisala svoj život u tokijskom stanu od svega 8 kvadrata.

- Jednostavno sam želela da budem u Japanu i našla sam način da to ostvarim - kaže ona i dodaje: "Stanovi u Japanu su generalno veoma mali, ali moj naročito. Kada raširim ruke, bukvalno dodirujem oba zida koja su jedan drugom nasuprot".

Ključna je dobra organizacija, a ona uspeva čak i da vežba u svom stanu od 8 kvadrata. Ipak, činjenica je da vam treba mnogo duha i motivacije da se dobro snađete i organizujete u ovakvom životnom prostoru.

Pogledajte ovde šta je sve stalo u kruševačku garsonjeru od 19 kvadrata

Garsonjera u Kruševcu foto: Sasomange Printscreen

Oni koji su navikli na prostor, teško bi se snašli u ovako malom stanu. Ono što nije neophodno, ali definitivno nedostaje, jesu dodatne sobe, špajz (ostava), terasa, možda manji toalet, mimo kupatila. Tako su uglavnom koncipirani veći stanovi i dupleksi, ali se oni danas, ipak, dosta teže prodaju.

Lokacija, na prvom mestu. Uređenost, kao druga stavka. Primetićete da se ovako mali stanovi u Beogradu, uglavnom sreću u strogom centru, i to nije slučajno. Dodatna vrednost stanu, od 10 ili 15 m2, mora biti nešto drugo - što će privući i zadržati podstanara.

Takvi stanovi se uglavnom iznajmljuju, i pogodni su za samce, studente ili zaposlene koji su aktivni ceo dan, i treba im mesto gde će "prespavati". Dakle, pozicija stana je važna: uglavnom su locirani u strogom centru grada ili malo širem delu, nadomak radnji, škola, fakulteta, pijaca, Knez Mihajlove ulice, kafića, restorana, apoteka, bolnica.

Jedan stan oko Narodnog fronta trenutno se izdaje za 150 evra, a ima 15-ak kvadrata. Osim toga, ima centralno grejanje koje ljudi danas sve više izbegavaju zbog fiksnih računa tokom cele godine. U oglasu se navodi i da stan poseduje krevet na razvlačenje, kuhinju i kupatilo.

Po istoj ceni, takođe uz dodatne troškove za režije, možete naći tri puta veći stan na obodu grada. S druge strane, jedinica od 9 ili 19 m2, malo vredi ako je na periferiji i jedva da se isplati vlasniku stana. Osim toga, odsustvo gradskih sadržaja je ono što odbija klijente.

Stan od 15 kvadrata možete kupiti već za 10.000 evra, na određenoj lokaciji, ali koliko se to isplati? Stan na Lionu od 12 kvadrata, košta oko 15.000 evra. U poslednje vreme dosta je stanova koji imaju svega 11 m2, a na prodaju su: i to od Kaluđerice pa do centra Beograda.

