SVE DO DETALJA O BEOGRADSKOM METROU: Vesić i Mrkonjić u Usijanju dana otkrili sve detalje

U Starom dvoru u Beogradu održana je prezentacija izgleda vagona za beogradski metro, nakon čega je na platou ispred dvora emitovana 3d projekcija četiri vagona pod nazivom "Svetlost, snaga, sloboda i sigurnost". O tome kako će metro izgledati odlučiće građani Beograda glasanjem preko sajta Skupštine grada.

Glasanje će trajati tačno dva meseca, do 15. septembra, kada ćemo znati kako će u narednim vekovima izgledati Beogradski metro. Pred Beograđanima se nalaze četiri predloga simboličnog naziva "Svetlost, snaga, sloboda i sigurnost".

Kada će ceo projekat biti gotov? Gde će prolaziti trase metroa? Za koliko minuta možemo da stignemo iz Železnika do Mirijeva?

O ovim temama u "Usijanju dana" govorili su Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Beograda, i Milutin Mrkonjić, građevinski inženjer i počasni predsednik SPS.

foto: Kurir

"Ukoliko želite efikasni javni prevoz, šinski sistem, naročito pod zemljom, je nezamenljiv", kaže Vesić i dodaje:

"Nema više u Evropi grada velikog kao Beograd, da mu šinski sistem nije primaran. San Beograđana o metrou traje 51 godinu, od kada je gradonačelnik Pešić pitao Tita za to".

"Jugoslavija je 80-ih godina upala u krizu, posle smrti Tita nije bilo realno da se metro izgradi. Kasnije su došli ratovi. Ni sada ne bi bilo metroa da predsednik Vučić nije stao iza svega. Iako grad ima najveći budžet u istoriji, projekat od 4,6 milijardi evra ne bismo mogli sami da izvedemo. Vlada je stala iza svega".

"Širićemo i tramvajsku mrežu".

"Godine 2030. šinski podsistem će biti dominantan, a autobusi će biti dopuna. Moći ćete da živite u Mladenovcu, a radite u Beogradu ili da živite u Beogradu, a radite u Lazarevcu. Koliko će skočiti vrednost stanova u Žarkovu ili Mirjevu? Potpuno smo spremni da u novembru krenemo sa izgradnjom", poručuje Vesić.

foto: Kurir

Prva trasa će biti gotova za sedam, a druga za devet godina.

"Branko Pešić jeste utemeljivač modernog Beograda. Ta generacija je shvatila značaj metroa, ali nije stigla da ga napravi", počeo je Mrkonjić, pa nastavio:

"Svaki od gradonačelnika je hteo da gradi metro, ali nije bilo dovoljno političke volje, političke stabilnosti i para. Sve do sada. Tačno je da grad ne može sam. Morala je Skupština da stane iza toga".

"Za 55 godina rada ne pamtim da sam za velike projekte imao pare na gomili".

Zamenik gradonačelnika je govorio o trasama metroa:

"Trasu metroa nije nacrtao ni Vučić, ni Mali, ni Vesić. To je rađeno pet godina. Prvo smo snimali opterećenje saobraćaja. Na tome su radili naš Saobraćajni fakultet, pa Zavod, kao i jedna od najjačih svetskih firmi. Što se tiče Kliničkog centra, na svetu nema nijedan metro da prolazi ispod bolnice, jer se stvaraju vibracije koje zdrav čovek ne oseća".

foto: Kurir

Mrkonjić se nadovezao:

"Predlažem da uzmete konsultante iz Francuske, Nemačke i Italije, jer su to bazične firme. Ne možemo da dovedemo naša preduzeća u propast. Rekao sam to i predsedniku. To mora da rade naša deca, uz adekvatne plate, uz konsultacije iz inostranstva".

Vesić je otkrio:

"Krajem avgusta ili početkom septembra raspisaćemo tender za projektovanje 16 stanica. Radiće i naši arhitekti, što će im biti sjajna referenca".

"Simens pravi tramvaje u Kragujevcu".

Kad je Vesić rekao da ne može sad da tvrdi da li će zbog metroa biti pravljen novi most, jer to mora Ežis da proceni, Mrković se obratio zameniku gradonačelnika:

"Sad se malo ljutim na tebe, pusti Ežis, to mora naša deca da rade. Mora da se pravi most".

Vesić se nadovezao:

"Angažovali su poznatu francusku firmu da obučava naše ljude".

Na kraju Vesić je objasnio:

"Svake godine dajemo 90 miliona evra više za gradski prevoz jer ljudi ne plaćaju karte. Kada bude metro, karte će morati da se plaćaju, jer jednostavno, bez plaćene karte ne može da se uđe u stanicu".

Zamenik gradonačelnika je voditeljki emisije i Milutinu Mrkonjiću poklonio svoju kngiju o Beogradu.

VESIĆ O URUŠAVANJU ZGRADE: Ko je kriv, odgovaraće Vesić se osvrnuo na urušavanje zgrade na Vračaru. "Ko je kriv, taj će da odgovara. Mi smo te četiri porodice smestili u hotel Slavija. Već sutra ćemo podneti krivične prijave. Imam informaciju da je investitor imao sve dozvole". "Danas gradi ko stigne, jer se na tome dobro zarađuje", poručio je Vesić.

(Kurir.rs)