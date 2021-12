LJUBICA NUDI 1.000 € ONOM KO NAĐE NJENU LJUBAV! Od njega ni traga ni glasa, a neki zbog novca čine nečasne stvari

Svu ljubav koju je Ljubica Peković pružila svom psu, velikom crnom "medi" rase "kane korso" po imenu Ares neko je bez trunke savesti pogazio - oteo je njenog psa iz dvorišta i naneo joj ogroman bol.

Kako izgleda preko noći ostati bez voljenog bića, pitati se gde je, koji tuđin ga drži zatočenog i u kojim uslovima, i kako izgleda potraga glasom izmučenim od tuge pričala je Ljubica za Telegraf.

- Javilo mi se samo jako puno ljudi, koji su rekli da su i njima kradeni psi. Našli smo dosta pasa sličnih njemu po Beogradu i drugim gradovima, ali bukvalno nema nikakvih vesti o njemu - ispričala nam je.

Ovih dana njen post o izgubljenom psu uznemirio je sve koji su mogli samo da zamisle kako je naći se u njenoj koži - pre svega one koji imaju ljubimce i koje ovakav scenario užasava i pri samoj pomisli.

"Znaš, mnogo toga su mogli da nam uzmu, ali sećanja ne mogu da ukradu ni meni ni tebi, je l' da? Ne mogu da nam uzmu one vožnje na pedalini na Zlatiboru, deljenja pljeskavice kada ti pojedeš sve pa moramo po novu i kupanje na zlatiborskim jezerima. Ni one duge šetnje, maženje, igranje sa štapom koji nikada nisi naučio da vratiš. Jahanja satima po livadama Zlatibora, Košutnjaku... to si najviše voleo. Nedostajes mi, znaš? I ti i ona tvoja balava njuškica zbog koje sam morala da se presvlačim pet puta dnevno, tvoj tužni pogled kada te ne mazim, vrckava guza i medveđe šapice. Od svega mi najviše fali ono tvoje krivo desno uvce za koje su govorili da ne bi trebalo tako, a meni je baš takvo bilo savršeno", napisala je Ljubica u apelu da se njen pas pronađe.

Ispričala je i da Ares svima nedostaje, da su ga tražili svuda i da zna da on to oseća.

"Da sam samo znala da je poslednji put, ne bih prestajala da te grlim. Ti ljudi što su te uzeli, ma sigurno si im se baš svideo, brinu o tebi je l' da? Tešim se jer ne mogu da prihvatim da si tužan, gladan i da ti je hladno. Hvala ti što si me naučio da ne treba da želim ništa novo, već da je najbitnije da ne izgubim ono što imam i volim. Srešćemo se ponovo, obećavam ti debeljko. Makar negde slučajno. Ni ti ne odustaj, drži se i nemoj da si tužan, znaš kako smo se igrali kad ja kao cvilim, a ti se baciš preko mene i počneš da me ližeš, seti se toga. Nikad ti nisam dala da cviliš i govorila sam ti kroz šalu da si opasan pas. Možda je tako i trebalo da te učim... Da te nisam razmazila toliko, ne bi mogli da te uzmu, a ja sam te učila da veruješ svima i da se raduješ svemu. Izvini, mazo. I da, činija ti je puna hrane, čekaće te. Možda te vrate ako vide koliko nedostajemo jedno drugom. Videće ti u očima. Volim te", navedeno je u njenoj emotivnoj poruci.

Pas koji se traži je rase "kane korso" i ima tigraste šare po telu.

Njegovo desno uvo je specifično, jer je savijeno ka glavi. Ljubica za njegov pronalazak nudi novčanu nagradu od 1.000 evra.

Nažalost, neki su se na taj novac polakomili, pa čine nečasne stvari koje Ljubici samo otežavaju potragu.

- Jako puno ljudi mi traži da ostavim kovertu sa novcem negde, kažu da znaju gde je moj pas da će reći kada im platim. Neko govore i kako je malo 1.000 evra, traže tri-četiri-pet...

(Kurir.rs/Telegraf)

Bonus video:

01:37 NA ULICAMA SU NAPUŠTENI VLASNIČKI PSI, A NE LUTALICE! Istraživali smo zašto dolazi do napada na čoveka i kako taj problem rešiti