SADIŠA NA ZADATKU: Drveće iz parka Nikole Tesle nastaviće svoj život na drugom mestu (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić prisustvovao je presađivanju stabala u parku "Nikola Tesla" u Novom Beogradu.

Vesić je naglasio da će uz pomoć "sadiše" 70 stabala biti preneto na drugu lokaciju.

00:29 Sadiša ponovo na zadatku

- Često se dešava da prilikom rekonstrukcija ulica i širenja infrakstrukture neko stablo smeta. "Sadiša" tu spasava stvar. Do sada je sačuvano i presađeno oko sedamdeset stabala. To je velika pobeda za Beograd. Kad smo kupili "sadišu" rekli smo da ćemo spasiti hiljade stabala i to će se dogoditi u narednim godinama. Tih oko sedamdeset stabala, nažalost, bilo bi posečeno da nemamo "sadišu". Sada smo kupili mašinu koja presađuje drveće i ono nastavlja da živi. Za nas je svako drvo važno i zato nastavljamo da radimo i da sadimo. Svako drvo je pobeda. Samo tako Beograd pobeđuje - izjavio je Vesić.

