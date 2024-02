STANODAVAC TRAŽI ČAK 1.000 EVRA MESEČNO ZA STAN U ZEMUNU: Tolike pare za stravu i užas! Stotinu nabacanih stvari iz prošlog veka!

Oglas za stan u Zemunu, tačnije njegova cena šokirala je brojne korisnike društvenih mreža!

Iako mnogi stanodavci spuštaju cene kirija, i dalje ima onih koji pokušavaju na ovaj način da se brzo i lako obogate.

- Centar Zemuna renovirano, potpuno opremljen 100m, veliko kupatilo, drugi sprat pored tri parka I Dunava, 1.000€ plus računi - navodi se u opisu oglasa koji je objavljen u grupi "Izdavanje stanova - Beograd".

Pojedini korisnici su se upitali kako je stan izgledao pre renoviranja, ako nakon istog izgleda tako.

foto: Printscreen Facebook

- 1. 000 evra za snimanje filma strave i užasa - navodi se u jednom od komentara.

Mnogi su se upitala i šta to tačno košta 1.000 evra.

- Svakakve gluposti sam videla, ali ovo prevazilazi sve. Soma evra za ovaj užas sa lamperijom.. I veštačkim lišćem oko prozora, da ne spominjem ovih stotinu nabacanih stvari iz prošlog veka, ali bez nekog smisla. Veštačke biljke svuda, ali mi je enigma šta to visi sa lamperije u dnevnoj sobi, to veliko crno što kao liči na luster, a nije to. A mračno svuda. Mada veštačko lišće u kupatilu je najveći hit - napisala je jedna korisnica.

Bonus video:

