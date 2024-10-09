DANAS BEZ STRUJE DELOVI 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju u 8 časova, evo detaljnog spiska adresa
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje u sedam opština.
Isključenja počinju u 8 sačova, a evo detaljnog spiska:
Zvezdara 08:30 - 14:00
ALEKSANDRA DEROKA: 4A-12,16-18,3,7-19, BRAĆE AMAR: 1-5, BRAČKA: 2, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 416-422,428-432,438-444,448-450A,454,516-518,353-381,385-393,397-397,405-409,433-435,441, IVANA GRADNIKA: 4-10,16-18,3-11, KATARINE MILOVUK: 2,1-3A, KOZARČEVA: 1-5, MADRIDSKA: 4-8, MIRKA SANDIĆA: 1-5, MIS IRBIJEVE: 2-2G, OLIVERINA: 2-2A,1-3,9, RUĐERA BOŠKOVIĆA: 2-20, UČITELjSKA: 2-10,1-9A, USTANIČKA: 248A-250,254-260,264-266,235, VLADIMIRA GORTANA: 2-4,10-14,7-13, ZELENGORSKA: 1-13, ŽIVKA DAVIDOVIĆA: 56-60,64-72A,96-100,43-55a,59-65,69-79,95,131,139,
Palilula 08:00 - 16:00
PANČEVAČKI PUT: 70-78, Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 66-68A,80A-90,94-104A,120-124,87,103-105, Naselje Krnjača: MAKSIMA GORKOG: 2,6-8,12E,16-18D,22,28B-30B,1-1A,5,33,89-95B,99-101, PANČEVAČKI PUT: 108-116A, Naselje OVČA: CRKVIŠTE: 22,52B,47B,
Savski venac 09:00 - 16:00
BUL.KN.A.KARAĐORĐEVIĆA: 8-16B,20-34,38-40, ČAKORSKA: 2-10,1-3, DR MILUTINA IVKOVIĆA: BB,6, JEZDIĆEVA: 2-6,1-9, MAGLAJSKA: 25, MIHAILA MIKE JANKOVIĆA: 12, RUŽIĆEVA: 2-8,1-5, ŠEKSPIROVA: BB,1-25,
Voždovac 08:30 - 14:00
BRAĆE JERKOVIĆA: 121/1,121-137V, DRAGICE KONČAR: 10-20, ZAPLANjSKA: 84B-86G,75-103,
Obrenovac 09:00 - 12:00
Naselje OBRENOVAC: KOSOVSKA: 2-10,14-16,62D,1-3, KOŽARSKA: 2-10,14-16,20-22,1-3, VOJVODE MIŠIĆA: 10,26-30,34-36B,13-29,33-59, ZIDARSKA: 9,
Mladenovac 09:00 - 16:00
Naselje DUBONA: DUBONA: 62,114,120A,136,146,182A,1046,7,25,145,183,211A, PRVOMAJSKA: ,64,68-70,78,90-98,102-116A,144,150,89-91,99-103,107-119A,137, RIBNIČKA: 12,5, VODOVODSKA: 4-6,
Surčin 08:30 - 17:30
Naselje BEČMEN: BEČMENSKIH ILEGALACA: 2-8,12-22,32,3-21, BORE JOVANOVIĆA: 2-6,10-12,16,5,105,16-18,59,81,91-97, BRAĆE ĆOSIĆ: 2,1-3, DOBANOVAČKA: 2-30,34-66,96,100-102,124,3-25,33-37,43,51-61,87,93,97-99, ĐURE JAKŠIĆA : 6,12b,20,32A,106A,114-120,126,1-15,19-23,27đ,31-35A,39A,45,85-87,109,115, DUŠANA ANTONIJEVIĆA: 6-8a,16-22,1-3,9-13,17-21,27, DUŠANA SREMČEVIĆA: 2-4,1-5, DUŠANA STOJANOVIĆA: 2-10,14-34,38-40,62,1-7A,15-17,21,31,35, GAJE JOVANOVIĆA: 2V-6,1-3, GLAVNA: BB,2-20,24-48,52-88,92,96,100-118,122-124,128-134,142,152,156,252-258,262,268,272,278-280,300,348,352,378,384,400-402,406,412,416-418,436,448,1-5,9-61,65-115,121-131,135-137,141,159-161A, HEROJA PINKIJA: 2-4,8-30,34,38,140,1-47,51,153-155,165, IVE ANDRIĆA : BB,8-8a,12-16,20-22,26,32,48b-48lj,9-17, JAVORSKA: bb, JEDANAESTOG OKTOBRA: BB,2-56,60-150,160-210,220-232,238-244,258,262-266,1-17,21-121,125-149,153-177,183-191,195-205,209,213-219,223-225,229-231,237-239,247,285, LAZARA POPOVIĆA: 6-8,14,18,3-7,11,15-17,27, MAKSIN SOKAK: 2-22,1-11, NADE BUBNIĆ: 2,8,16,22,26-38,1,5-13,19-23, NIKOLE TESLE: 2-20,5,9-15,19-23, NOVE NIKOLIĆA: 4,1-11, OSMOG MARTA: 2-12,16-22, PARTIZANSKA: 2-12,16-22, PETRA DOBRENA: 62,188,452,151-153,181, Radeta Jotića : 10-12,22,36,44,48-54,66,1,5-7,11-15,19-23A,31-33,37-43,47, Ranka Radišića : 2-6,10-12,1-11, SAVE KOVAČEVIĆA: 2-14,18-20,26-34,38-94,102A-104,108-110,116-116A,11-17B,21-51,57-59,65-71,81, STEVANA RADIŠIĆA: 2-4,14,18,32,54,58,62,66-68,72,80,92,98-100,118,122-126,130,1-25a,29,33-39,45-53,57,85,103-105, STEVANA RAIČKOVIĆA: 2-16, VASKA POPE: 1, VUKA KARADžIĆA: 2-18,1-9,13-13A, Naselje JAKOVO: VOŽDA KARAĐORĐA: bb, Naselje KLjUČ: MAJKE ANGELINE: 2C,12, Naselje PETROVČIĆ: BRAĆE LjUBINKOVIĆ: 2-8,12-48,52-64,68-74,78-82,86-110,146,150-152,162,1-17,21-75,85-105,109-111,115-117A, BRANKA ĆOPIĆA: 2-4,8,14,1-13, BRANKA PEŠIĆA: 2-24,30-38,1-7,13,19-23,27,31-31Đ, BRESTOVAČKA: 18, ĆIRINO SOKAČE: 2-4, DEČANSKA: 2,8-28,1-3,7-23, DUŠANA VUKASOVIĆA: 2-76,80-96,100,104-106,112,1-13,17-81,93, DVADESETČETVRTOG MARTA: 4-6,10A-12,22G,13,25-29, GAVRILOVIĆEVA: 2-4,10-12,18,1-25, JOVANOVIĆEVA: 6,26,5-13,21,25-27,37,41, KRČEDINSKA: 4A-6,10,14-22,28-40,46-46,9-11,19, MIROSLAVA ČOBANOVIĆA UČE: 4,8,12,31Đ, OMLADINSKIH BRIGADA: 2-4,8,12,30,82,86-90,5-7,13,17,23,27A,41,47-47D,55B-57E,67-69, PETRA KOČIĆA: 6,1-3,7,11, POLjSKA: 2-4,12-14,18,26,40-46,54-60, PROGARSKA: 2-4,12-22,9, TOLINAČKA: 14,18-36,1-7,11-25,29-53,57, VLADE NEDELjKOVIĆA: 2-4,20, VUKA ISAKOVIĆA: 4,8-10,16,20,24-26,36,42, ZMAJ OGNjENOG VUKA: 2-6,10,16,20-28,1,7-23,27-29,33, Naselje SURČIN: POTOK: 3-5, SEDAM SAMURAJA: 4-6,
MOŽETE DA VODITE HAJKU PROTIV MENE, ALI ISTINU NEĆETE ZAUSTAVITI: Vučić u Tivtu - Vaši izbori nas ne zanimaju, samo nam šaljite manje škaljaraca i kavčana