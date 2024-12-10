ISKLJUČENJA U 11 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo ko će danas biti bez struje
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u 11 opština.
Isključenja počinju u 8.00, a evo detaljnog spiska ulica:
Zvezdara 09:00 - 14:00
BILCE: 2-28B,1-7,45, BULjUBAŠINA VODA: 2,6-12,1-5, DOLINSKA: 2-12,1-5, GENERALA BOŽIDARA JANKOVIĆA: 4-6, PETKOV KLADENAC: 2-6A,1-5,9G, RISTIN POTOK: 2-8,1-5,9a-9B, URVINSKA: 2,1-7,13-15, Naselje V.M.LUG: PAVLA SAVIĆA: 25-25, Naselje V.MOKRI LUG: ČESMICA: 2-10,1-11, CVETANOVA ĆUPRIJA: 32A,36-82,90-92,98-108,117B-189, FELIKSA KANICA: 2-12,1-17, LADNO BRDO: 2-32B,1-33, LIPOVAČKA: 2-2A,6,1-5, MILOŠEV KLADENAC: bb,12-20A,1-21A,27, MITKOV KLADENAC: 2-22,1-25,29-31C, NIKOLE GRULOVIĆA: 4-8A,22-44,60A-68,1D-9,23-25,37-51A,55-67,71-71, NIKOLE KURELIĆA: 4-6,10-20,9,13-15, POTOČKA: 2-14,1A-19, RADOSAVA LjUMOVIĆA: 1-9, STARI VINOGRADI: 2-32,38,42-42B,46-54B,1-15,19-43A,47-63,71-71A,81-87,
Savski venac 08:30 - 12:30
BUL VOJVODE MIŠIĆA: 83-85, BUL VOJVODE PUTNIKA: 11, JOVANA MARINOVIĆA: 5, JOVANA ŽUJOVIĆA: 2-20, KRONŠTATSKA: 2-14A,1-1,5, MIKE ILIĆA: 2-4, RODOLjUBA ČOLAKOVIĆA: 1, TEODORA DRAJZERA: 2-44,80,3-31, TOLSTOJEVA: 58,45-47, UROŠA PREDIĆA: bb,2-2,1-7, UŽIČKA: 54-60,
Voždovac 09:00 - 15:00
STOJADINA MIRKOVIĆA: 5-9,
Čukarica 09:00 - 14:00
Naselje ŽARKOVO: JABLANIČKA: 27-31,35-35,
Rakovica 08:30 - 12:30
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: 2,
Novi Beograd 08:30 - 10:30
NEDELjKA GVOZDENOVIĆ: 22a-22b,
Zemun 08:30 - 14:30
AUTOPUT ZA ZAGREB: 26g-26H,300G,
Grocka 09:00 - 14:00
Naselje VRČIN: AUTOPUT ZA NIŠ: BB,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje MALA MOŠTANICA: MOŠTANIČKA: 79G, NIKOLIĆA KRAJ: 2-14B,18,62,1-5,9-9, PALIH BORACA MALE MOŠTANICE: 42-44,48-50,54-54C,58-60A,66-70,74-82,100,118,5,45A-83, SELINSKA: 4-6,12,18,24-26,32-34,1-3,7, VIS: 24,1A,
Obrenovac 08:30 - 14:00
Naselje OBRENOVAC: VALjEVSKI PUT - RADIO STANICA: 213, Naselje UROVCI: KOD RADIO STANICE: 175-175,331D, ŠABAČKI PUT: 4,86A,94,108A,140-140,326,1,5,53A-53E,59G,65,71A-71B,93,99E,145-149,155A,195,207A-207B,213A-213B,317A-317C,325-327,331A-331G, UROVAČKA: 328, Naselje ZVEČKA: ČEDE TODOROVIĆA: 4,20, DVADESETPRVE SLAVONSKE BRIGADE: 4-6,10-16A,20-20A,24-26,1-5,9A-15,29, GOLA LOKVA: 4,8-14,38-42,46,3-7,11-25,35-39,43-45, GORNjI KRAJ: 25A, NURČA: 28,7, OKNO: 18,22,26-32,36,19,23-27,31-31,35-43,47A,1111, PAVLOVIĆA KRAJ: 18, RADOVANA STUBLINČEVIĆA: 6,10,34-36,40,46-48,56A,37,41A-45,51,63,69,81, ULICA 38: 10, ZASEKA: 9,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje Orašac: ŠEVAR: 3-3B, Naselje VUKIĆEVICA: BANjANSKI PUT: 6,18,174,5-7A, GORNjI KRAJ: 2-14B,18-22,1-13B,17-19, NEMA NAZIVA ULICA: 35, ŠEVAR: 2,6, Z.LIPOVICA: 15,
Surčin 08:30 - 14:30
Naselje RADIOFAR: ALEKSE NENADOVIĆA: 2-4A, Naselje SURČIN: ALEKSE NENADOVIĆA: 3, CARICE MILICE: 8-14,9, FEDERIKA FELINIJA: 4,8A-8C,19-21, KOSTE ABRAŠEVIĆ: 10,14,1,5,11-15, KRALjA PETRA PRVOG: 6-8,12,1, MILANA KONjOVIĆA: 12-16A,20-28g,32-34A,48,52g-52v,56-58B,72,21,29B,35-43v,49-57,63-67, MILOŠA CRNjANSKOG: 2-4,8,14-16,11-13, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,7,11-13, MIRE ALEČKOVIĆ: 2-4,1,5-7, NEMANjINA: 6,10,16-20,9-15,23-25, PATRIJARHA PAVLA: 4-8a,12-22,3-7, PERUNOVA: 4-8,12-16,1-3,9-17, SVETOG SAVE: BB,2,16,20,24,76,84-94,1A-11,17-31,43-47,53-57,61-65,69,73,77,81-81C,85-87,91-97,101-103,107,111A-115,119-123,127-129,137-141,145a,153, UŽIČKA: 14-16,20,3-7,11, VALjEVSKA: 13, VASILIJA OSTROŠKOG: 2,6-6A,10-12,18,28,32,50,62,66-76,5,9-13,43,49-61B,69,77-81C, VIKTORA STARČIĆA: 1, VOJISLAVA ILIĆA: 6-14A, ZORANA RADMILOVIĆA: 12-12v,16,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Naselje Cvetovac-zaseok Sumeđ.
Lazarevac 09:00 - 14:00
Opština Lajkovac: Naselje Donji Lajkovac.
GLAS SRBIJE PONOVO SE ČUO JASNO Vučić sumirao radnu nedelju: Govorio sam tako da istorija zapamti hrabrost i razboritost ponosne, male, slobodarske Srbije