GSP saobraća po nedeljnom redu vožnje i na snimcima sa kamera uglavnom se vide vozila gradskog prevoza koja redovno idu i po neki automobil.

Ulice su baš puste a prizor je nesvakidašnji - prazni mostovi - Brankov i Gazela, i na Autokomandi gotovo nikog. Na Gazeli je u jednom trenutku bilo gužve u smeru ka centru grada ali je i ona brzo ponovo opustela.

U Srbiji se Dan državnosti praznuje i sutra.

AMSS: Saobraćaj slabijeg intenziteta, zadržavanja na granici za teretna vozila

Saobraćaj u Srbiji slabijeg je intenziteza zbog neradnog dana, dok zadržavanja ima na graničnim prelazima za teretna vozila, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vozači danas mogu očekivati promenljivo stanje kolovoza od suvih, vlažnih i mokrih deonica do onih pod raskvašenim snegom u planinskim predelima.

Veći oprez u vožnji zahtevaju deonice koje prolaze kroz stenske useke i klisure, gde zbog čestih temperaturnih razlika dolazi i do česte pojave odrona.

Zadržavanja nema na naplatnim rampama niti na graničnim prelazima za putnička vozila ali ih ima za kamione i šlepere.

Teretna vozila na prelazu Šid na izlazu iz zemlje čekaju pet sati, na Batrovcima četiri sata, na Horgošu sat i po i na Kelebiji sat vremena, dodao je AMSS.