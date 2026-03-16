DELOVI OVIH 9 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Proverite da li ste na spisku
Spisak isključenja struje
Zvezdara
09:00 - 14:00 BAJDINA: BB,2-8,3-7B, BUL KRALj.ALEKSANDRA: BB,532-538,542-556,459-481A,485-491, CRVENA ZVEZDA: 2-12,16-26,1, ĐORĐA ILIĆA: 2,6,12,1-29,35-39, DREŽNIČKA: 2,1-13,19, ZABRĐANSKA: 1, Naselje M.MOKRI LUG: BOGUTOVAČKA: 1-7, BOSANSKA: 12-48,1,7-19, MAGE MAGAZINOVIĆ: 20-26,11-17, MILOŠA MATIJEVIĆA: 2,6-20,3-13A,17-21, NARODNOG FRONTA: 14-30,44,3-5A, PAVLA VASIĆA: 6B-6L, PRVOMAJSKA: 41-43, SLOBODANA PRINCIPA: 2-16,1-7, STIŠKA: 2-4A,1-5,
Palilula
22:00 - 04:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
Voždovac
22:00 - 04:00 Naselje PINOSAVA: NOVA 3: 190-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,
Čukarica
22:00 - 04:00 Naselje RUŠANj: OSLOBOĐENjA: 80-82,86,105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2A-2C, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 8-14A,13-15, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
22:00 - 04:00 Naselje RESNIK: ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: 86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,147-147Z,151-159V,
22:00 - 04:00 KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, Naselje RESNIK: ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,80-82,15B-17v,31-49,59-59A,67-123,127-145, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Barajevo
08:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: SVETOSAVSKA: 380,447-453, Naselje GUNCATE: BEOGRADSKA: 2A-10B,14B,18-22E,44,3-13,43G, HAJDUK-VELjKOVA: 2-18,22R-54,1-11,15-25,29D-51,55-57,63-73A, LIPOVAČKA: 0-58,62-68,1-27A,31B-43,47A-65B,69-89, SLOBODANA PENEZIĆA-KRCUNA: 0,130-146,41,81,99-101,107-113,119A-119B,123-127,131-139,145D-165, VUKA KARADžIĆA: 2,1-7,11B-23B,27-31,
Obrenovac
09:30 - 15:00 Naselje Veliko polje: ĐURIĆA KRAJ: 39A-41E, GORNjI KRAJ: 8,26-26B,30-34,40-40V,70A-70B,80A-82D,98A,102-102A,1,21A-21G,27-33,39D-41Đ,45B-47,65B,77-83,89,101-101A, JEVTIĆA KRAJ: 42D,80B,33A-35B,39A-41G,45-45C,85, JOZIĆA KRAJ: 84, KOD GROBLjA: 28A,40-40A,41B, KOD PRUGE: 48B, KOLUBARA: 81, MARKOVIĆA KRAJ: 98A, NEMA NAZIVA ULICE: 0,16-22,26-30,36-38,42-44,64-70,74-78,84,88,92,96-98,106-108,112-118,122-124,128,132-134,146,150,180,204,7,15,21-25,29-33,37-41A,45,63-67,71-73,77,81,95-119,125-125,129-133,139-141,147,181-185A,203-205, RANKOVIĆA KRAJ: 16A,20A-22B,15A-17,21A-21B,35, SREDNjI KRAJ 1. DEO: 14A,64A,122-134A,142A,146A-150D,182A,192,202-204,1,41,53-53K,113A,117B-121,125-127G,131B,135-137A,145-149,179,203-205A,431C, STARA PRUGA: 73-75, STEVANA BODNAROVA: 4A-4E,8,48A,54-54B,58A-64,70-74B,82C,112-112A,41-41E,45A-45B,59A-63G,71-73B,115-115,499, Naselje ZVEČKA: BRAĆE JOKSIĆA: 224-226,232-238A,242-242A,246-250A,256A-258A,264-264B,268,276, ŽIVE BORJANOVIĆA: 62-68,
Surčin
10:00 - 12:00 Naselje SURČIN: VOJVOĐANSKA: 268A-286,249-261,
Lazarevac
08:00 - 15:00 Opština Lajkovac: ulice Kneza Miloša 20-28a,27-47, Kuznjecov Andrije, Bogoljuba Molerovića, deo ulice Vuka Karadžića 1-16,Kralja Petra 33,33a,35 i 35a.
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