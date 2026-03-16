NOĆ U BEOGRADU: Tri muškarca lakše povređena u saobraćajnoj nesreći u Kneza Miloša
Tri muškarca lakše su povređena u saobraćajnoj nesreći na uglu Nemanjine i Ulice kneza Miloša u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.
Nezgoda se dogodila oko ponoći, a povređeni muškarci prevezeni su u Urgentni centar.
Ekipe Hitne pomoći su protekle noći imale ukupno 134 intervencije, od kojih je 28 bilo na javnim mestima.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici.
