Na Mostu na Adi jutros je zabeležen strašan prizor. Snimljen je vozač automobila koji se kretao u rikverc i to nasred tramvajskih šina.
ZBOGOM PAMETI, ŠOK-SNIMAK SA MOSTA NA ADI: Vozio po šinama u kontrasmeru, a onda je naišao tramvaj?! (VIDEO)
Nikome nije jasno kako se ovo dogodilo, a kako se vidi na snimku koji je objavila Instagram stranica "serbialive_vesti", automobil se našao na tramvajskim šinama u kontrasmeru, a kada je shvatio da nailazi tramvaj i da mu se približava, krenuo je u rikverc.
Scena ja kao iz filma, automobil ide u rikverc, a tramvaj direktno ka njemu. Sve se dogodilo 08.50 časova na Mostu na Adi u smeru ka Novom Beogradu. Nije poznato kako se situacija završila.
Kurir.rs/Telegraf/Instagram Serbialive_beograd
