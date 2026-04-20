Od danas, 20. aprila, do subote, 25. aprila 2026. godine, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin. U periodu od 22:00 do 06:00, potrošači u sledećim naseljima mogu očekivati povremene prekide u snabdevanju vodom ili smanjen pritisak:

  • 20/21.04.2026. godine – Zemun: deo reona oivičen ulicama Džona Kenedija, Kejom Oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom
  • 21/22.04.2026. godine – Zemun: potes do naselja Nova Galenika, kao i naselja Zemun Polje i Batajnica
  • 22/23.04.2026. godine – blokovi 1, 2, 3, 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, 44, 45, 61, 62, 63, 64 (deo), kao i naselje Dr Ivan Ribar
  • 23/24.04.2026. godine – naselja Surčin i Bežanijska kosa, MZ 3, kao i potes od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo
  • 24/25.04.2026. godine – naselja Surčin, Bečmen, Jakovo, Bojlevci, Progara i Petrovičić

Za vreme radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, a iz Beogradskog vodovoda apeluju na potrošače da unapred pripreme potrebne zalihe vode za osnovne potrebe i piće.

Beogradski vodovod i kanalizacija se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumevanju, a završetak radova osiguraće dalji kvalitet vodosnabdevanja u Beogradu.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradPoseban režim ulaska motornih vozila na groblja za Pobusani ponedeljak – 20.04.2026.
naslovna pobusani .jpg
BeogradDrama na gradilištu: Vatrogasci spasili radnika zatrpanog na 6 metara dubine! Spasioci iz Obrenovca postali heroji
vatrogasci heroji Marko Roljević Nikola Ilić
BeogradSkandal na pijaci u Beogradu: Prodavac nudi "delikates", a u gajbi opasna prevara! Ako poslušate njegov savet, završićete u bolnici!
Pečurke smrčkovica
BeogradZAPALILA CIGARETU POD KISEONIKOM PA SPRŽILA SEBI LICE Šok-noć u Beogradu, pune ruke posla za lekare dežurne VMA: Dečaka (16) pretukli i slomili mu vilicu
0601 Marko Karovic 0171.jpg