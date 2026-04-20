Radovi na vodovodnoj mreži u Beogradu trajaće do subote, a potrošači u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu treba da se pripreme na prekide u snabdevanju vodom.
Danas počinju veliki radovi na vodovodnoj mreži u Beogradu: Trajaće do subote, vode neće biti NOĆU - evo koje će opštine biti pogođene
Od danas, 20. aprila, do subote, 25. aprila 2026. godine, ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže u opštinama Novi Beograd, Zemun i Surčin. U periodu od 22:00 do 06:00, potrošači u sledećim naseljima mogu očekivati povremene prekide u snabdevanju vodom ili smanjen pritisak:
- 20/21.04.2026. godine – Zemun: deo reona oivičen ulicama Džona Kenedija, Kejom Oslobođenja, Novogradskom i Zlatiborskom
- 21/22.04.2026. godine – Zemun: potes do naselja Nova Galenika, kao i naselja Zemun Polje i Batajnica
- 22/23.04.2026. godine – blokovi 1, 2, 3, 7, 7a, 8, 8a, 9a, 11b, 11v, 44, 45, 61, 62, 63, 64 (deo), kao i naselje Dr Ivan Ribar
- 23/24.04.2026. godine – naselja Surčin i Bežanijska kosa, MZ 3, kao i potes od naselja Surčin do raskrsnice za Bečmen i Jakovo
- 24/25.04.2026. godine – naselja Surčin, Bečmen, Jakovo, Bojlevci, Progara i Petrovičić
Za vreme radova može doći do kratkotrajnog zamućenja vode, a iz Beogradskog vodovoda apeluju na potrošače da unapred pripreme potrebne zalihe vode za osnovne potrebe i piće.
Beogradski vodovod i kanalizacija se zahvaljuju građanima na strpljenju i razumevanju, a završetak radova osiguraće dalji kvalitet vodosnabdevanja u Beogradu.
