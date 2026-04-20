BEZ STRUJE DANAS U OSAM BEOGRADSKIH OPŠTINA: Isključenja počinju već od 7 časova, a ovo je detaljan spisak pogođenih ulica
Spisak isključenja struje.
Zvezdara
10:00 - 11:30 MIRIJEVSKI VENAC: 22A,
08:30 - 14:00 APISOVA: 2-8,1-9, BAJDINA: 9D, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 558-576,493-507A, ILINDENSKA: 18A,22-32A,13-13B,17-17, IVANA RADOVIĆA: 2-26A,1-13A, JOVANA ERDELjANOVIĆA: 2-16,17A, KELTSKA: 10-28,34-42,46A-46B,15B-41, SINGIDUNUMSKA: 2-4,12,1C-9, TRIBALSKA: 22-26,42-46,7B,21-21A,37-47, VLADANA DESNICE: 18-40,46,9-25A, Naselje BEOGRAD: BELOPOLjSKA: 2-10,3-5, BILUŠKA: 2-4,1-5, BRAINSKA: 2-12,1-15, ĆUPRIJSKA: 2-16,20,1-1B,5-7, IZBIČKA: 1-11, KORIŠKA: 26, LjUBOVIJSKA: 2-14,1-11, LOŠINjSKA DONjA: 16-42,46,29-43,65A, MEZIJSKA: 2-20, Naselje M.MOKRI LUG: GECE KONA: 4-26,1-7A,17, JABLANIČKA: 2-20,24-42,1-23A, MILANA ILIĆA: 2-14,1-11, MILANA SRDOČA: 2-48,1-21, MIRIJEVSKA: 2-4,12,1-17, NIKOLE VULIĆA: 4-12,5A-63, NILSA BORA: 2-4,1-9, STEVE VARGAŠA: 9, ZELENO BRDO: 2-20,24,3-29, ZLATARSKA: 2-8,1-7, ZLATIBORSKA: 4-30A,15V-27A,35-39,
Palilula
08:30 - 14:00 Naselje BG-KRNjAČA: SLAVKA KOLARA: 1A,
Savski venac
09:00 - 14:00 DURMITORSKA: 14-14,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: ZDRAVKA JOVANOVIĆA: 2-32,
07:00 - 15:00 BEOGRADSKOG BATALjONA: bb,10,31-87,95-125A, BLAGOJA PAROVIĆA: BB,104-120,124-124A,136-148A,75-101A, ENDIJA VORHOLA: 6, IZVORSKA: 30-38,84-86,92,96,100-118,33-37,79,91-105, KRALjICE KATARINE: 110-160,55-67,111-121,125-153, LAZAREVAČKI DRUM: BB,BB,BB,2-12C,1-11,17-19,23-25, MIRA POPARE: 118-124A,111-123, NEDELjKA ČABRINOVIĆA: 26-52A,21-51,59, NIKOLAJA GOGOLjA: 62-82,41-59, OBALSKIH RADNIKA: 2, ORFELINOVA: 30-56,31-57,61, POŽEŠKA: 156-162,89-89,93-95, PUSTOREČKA: 2-10A,1-9, RADNIČKA: 22-38A, UDBINSKA: 28-30A, VALjEVSKA: 6-10, ŽARKOVAČKA: 20-30,17A-21V, ZIMONjIĆEVA: 26-52,19-23,
Zemun
08:30 - 12:30 MILOŠA BANDIĆA : 2-8,16-20,1-21, PETRA KOČIĆA: 6-10A,14A-16B,26-32,1-13a, RADOJA DAKIĆA: 2-20,5-7,13-23, VASE PELAGIĆA: 5,
Grocka
07:00 - 15:00 Naselje KALUĐERICA: BREGALNIČKA: 89A,
Obrenovac
08:30 - 14:00 Naselje MISLOĐIN: KOLUBARSKA: 8-10,22, Naselje OBRENOVAC: KRALjA ALEKSANDRA PRVOG: BB,163, MILOŠA OBRENOVIĆA: 189A, OBRENOVAC: 0BB, ZABRAN: 0-20G,26-32A,1-17,21-21A,27A,61-61A,111,1111, ZABRANSKI PUT: 2-2B,16,20D-22M,26,1,9-13A,
Lazarevac
09:30 - 15:00 Naseljeno mesto Petka - deo ulice Milovana Lazarevića - Županjačkog puta i Obrenovih livada.
Kurir.rs