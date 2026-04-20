SAOBRAĆAJKA NA BRANKOVOM MOSTU Motociklista leži na putu, policija i Hitna pomoć na licu mesta
Saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Brankovom mostu u Beogradu, kada su se, iz za sada neutvrđenih razloga, sudarili putnički automobil i motocikl.
Prema prvim informacijama sa lica mesta, motociklista je nakon sudara ostao da leži na kolovozu, dok su prolaznici i drugi učesnici u saobraćaju odmah pritekli u pomoć i obavestili nadležne službe.
Na mesto nezgode ubrzo je upućena ekipa Hitne pomoći, koja je pregledala motociklistu, a kako se nezvanično saznaje, on je u dobrom stanju i nije povređen.
Policija je izašla na teren i obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do sudara.
Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.
Kurir/Telegraf
