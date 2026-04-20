Slušaj vest

Saobraćajna nezgoda dogodila se danas na Brankovom mostu u Beogradu, kada su se, iz za sada neutvrđenih razloga, sudarili putnički automobil i motocikl.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, motociklista je nakon sudara ostao da leži na kolovozu, dok su prolaznici i drugi učesnici u saobraćaju odmah pritekli u pomoć i obavestili nadležne službe.

Na mesto nezgode ubrzo je upućena ekipa Hitne pomoći, koja je pregledala motociklistu, a kako se nezvanično saznaje, on je u dobrom stanju i nije povređen.

Policija je izašla na teren i obavlja uviđaj kako bi utvrdila sve okolnosti koje su dovele do sudara.

Istraga, koja bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ovog događaja, je u toku.

Kurir/Telegraf

